Tesettürüme dokunma (3)

Son iki yazıda daha çok dizilerin, sosyal medyanın, bir nevi mahalle baskısıyla "tek tip tesettür" modeline dönen hanımlar ağırlıklı noktalara yer vermiştik, fakat bu durumun tek taraflı olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz, ama uygulamada sıkıntı çekiyoruz.

Her yıl olduğu gibi bu sene de özellikle yaz tatili döneminde (bu yaz özellikle Türkiye'yi) kasıp kavuran sıcaklar herkesi aşırı zorlamaya devam ediyor. Haliyle insanlar serinlemenin yollarını arıyorlar. Tabiî ki yaz tatili olduğunda, okullar kapandığında insanlar (özellikle Avrupa'dan) memleketlerine -ve tabiî tatil köylerine ve otellere- akın etmeye başlıyorlar.

Son dönemlere bakıldığında büyük bir kısım yıllar önce "muhafazakâr otel" adıyla başlayan akıma, daha samimi ve ailecek olabilecekleri "Bungalov veya Tinyhouse" tatil modeline yönelmiş bulunuyor.

Ekonomik açıdan herkes için mümkün olmayan bu durum, normal plaj tatiline dönüyor.

Bir kaç yıl öncesine kadar hanımlar için kısıtlı olan haşema seçenekleri, bu son dönemlerde daha fazla yaygınlaşmaya başlamış.

Peki olay bununla bitiyor mu? Tabiî ki hayır.

Çünkü tesettür tek taraflı değil ve olamaz.

Şöyle bir bakıldığında haşemalı ve tesettürlü hanımların yanında kısa şortlu beyleri görebiliyoruz. Erkeğin avret bölgeleri kapanmayıp, tesettüründen taviz vermiş oluyor.

Kısacası bilerek veya bilmeyerek erkekler günah, hatta haram işlemiş oluyor.

"Bu sıcaklarda serinlemek bizim de hakkımız değil mi" diye düşünceler gelebilir. Aynı hanımlarda olduğu gibi erkekler için de uygun giysiler bulunuyor. Alternatif çözümler imkânsız değil, demokraside çareler tükenmez denilir.

Baş örtüsünü "gelişi güzel" takma ve taktırma videoları rafa kalkmış gibi. Şu anda en moda akımlardan birisi "evini tanıtım" videoları. Ev sahibi veya kıracı olmak fark etmiyor. Bu videoların maksadı herkesin oturduğu evlerin ve kullandıkları eşyaların reklamı. İşin ucunda tabiî ki maddiyat yer alıyor, çünkü belirli bir sayıya ulaşınca kullandığınız platform reklam anlaşmaları ile birlikte para kazandırıyor.

Tüm bu şaşaalı gözüken hayatta en önemli şey unutuluyor, mahremiyet. Her insanın kendi evi kendi mahremiyet bölgesidir, yani bir nevi tesettürü.

Eve gelen misafir dahi belirli kurallara uyarak eve gelip ve giriyor. Bu şekilde müsaade istemeden evimizi kimse göremiyor. Tüm bunları yaparken belki evi olmayanlar vardır, özendirmeye veyahut şu anda herkesin içini yakan savaşlar ve evsizler dururken bir nevi mutluluğumuzu veya zenginliğimizi göz önüne sermeye ne gerek var?

Ayrıca kendi ailemiz için çok tehlikeli olan nazarı üstümüze çekiyoruz, çünkü sosyal medyada her bir paylaşım (yazı veya resim farketmeksizin) nerede hıfz edildiği, kimlerin eline geçtiği bilinmiyor.

Bahsedilen gizlilik politikası da ne kadar güvenli olduğu yorumunu sizlere bırakıyorum.

Geçenlerde ilgimi çeken ve çok hoşuma bir tabir okudum, "dijital amel defteri."

Sonuçta bu zamana kadar her hareketimizin, her sözümüzün kayıt edildiğini biliyorduk, fakat sosyal medyayla bu farklı bir boyut almaya başladı.

Bundan dolayı hal ve hareketlerimize çok daha dikkat etmemiz gerekiyor, dijital ayak izi denilen bir gerçeği es geçemeyiz.

Rabbim bizlere amel defterimizi hayırlarla doldurmayı nasip eylesin... Amin...