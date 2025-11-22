"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 KASIM 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Büyük bir peygambere büyük bir mu’cize

Mehmet ÇETİN
22 Kasım 2025, Cumartesi
Demir Risalesi’nin Mütalâası (8)

“Evet nev-i beşerin bütün sanatlarının madeni ve terakkiyatının menbaı ve kuvvetinin medarı demirdir. İşte bu azîm nimeti ihtar için, makam-ı imtinan ve in’amda, kemâl-i haşmetle “Biz demiri de indirdik ki, onda hem kuvvet ve şiddet hem de insanlar için faydalar vardır.” (Hadid Sûresi: 25) ferman ediyor. Nasıl ki Hazret-i Davud’a en mühim bir mu’cize olarak “Demiri de onun için yumuşattık” (Sebe Sûresi: 10) ferman ediyor. Yani, büyük bir peygambere büyük bir mu’cize ve büyük bir nimet olarak demiri yumuşatmasını gösteriyor.

Evet, insanoğlunun bütün sanatlarının madeni ve kalkınma ve yükselmelerinin kaynağı ve kuvvetinin vesilesi demirdir. İşte bu büyük nimeti hatırlatmak için, imtinan (minnet duyulma) ve in’am (nimetlenme) makamında heybetinin mükemmelliğiyle haşmetle “Biz demiri de indirdik ki, onda hem kuvvet ve şiddet hem de insanlar için faydalar vardır.” (Hadid Sûresi: 25) diye Allah, ayetiyle ferman ediyor. Tıpkı, Hazret-i Davud’a en mühim bir mu’cize olarak “Demiri de onun için yumuşattık” (Sebe Sûresi: 10) diye ferma ettiği gibi. Böylece, büyük bir peygamberine büyük bir mu’cize ve büyük bir nimet olarak demiri yumuşatmasını gösteriyor.

Makam-ı imtinan ve in’am

Sözlükte “birine iyilik etmek, ihsan ve ikramda bulunmak” anlamındaki “menn” masdarından isim olup biri Allah’a, diğeri insana nisbet edilmek üzere iki bağlamda kullanılmaktadır. Men ve minnet Allah’a izafe edildiğinde Onun bütün varlıklara olan lütuf ve keremini, in’âm ve ihsanını; insana nisbet edildiğinde ise başkasına yaptığı iyiliği başa kakması, karşılık beklemesi gibi olumsuz tutumları ifade eder (Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, “menn” md.).1

İşlenen konunun makamı münasebetiyle makam-ı imtinan ve in’am tabiriyle Allah; mahlûkatına yaptığı ihsan ve lütuflarıyla yaptığı nimetlendirmesini ifade etmesi anlaşılır.

İşte bu makamda heybetinin muhteşem mükemmelliğiyle şöyle ifade eder:

“Biz demiri de indirdik ki, onda hem kuvvet ve şiddet hem de insanlar için faydalar vardır.”

Bu ifade, demir nimetinin ve onun türevleri olan diğer nimetlerin sıralanarak haşmetle söylenmiş bir ifadedir ki, demirin, sadece dünyadaki mevcudiyeti değil, bütün masivadaki mevcudiyet ve ahvalini de ifade eder. Dünyanın dışında, diğer seyyarelerde, atmosferlerde bulunan demirin, bir büyük nimet olarak dünyaya indirilişini saklar. 

Çöller ve oralardaki uçsuz bucaksız kum tanecikleri, neyi saklar?

Çölün o uçsuz bucaksız, gözün alabildiği kadar engin denizleri andıran, bazen ıssız ve sessiz hâli, bazen de yeri göğü birbirine katarcasına rüzgârıyla kasıp kavuran, önüne kattığı her şeyi alıp bir baştan bir başa savuran celâlliliğiyle milyarlarca kum taneciklerini arzdan alıp semaya çıkaran, sonra da yağmur bulutlarıyla ıslatıp, güneş ocağında pişirip demir nimetini türlü türlü değişimlere uğratıp faydalı hâle getiren ve yeryüzüne indiren güzel Allah’ım! O kum taneciklerine o görevi yaptıran, o faydaları sağlayan Senden başka kim olabilir ki? Şüphesiz ki Senin hikmetinden sual olunmaz.

Yıldızların çekirdeğinde demirin biriktirilmesi, çeşitli patlamalarla hayat için gerekli olan atomların bütün kâinata yaydırılması, faydalı hâle getirilmesi ne kadar mükemmel bir yaratılıştır. Dünyanın merkezinde erimiş hâlde yaratılması, hiç şüphesiz Yüce Yaratıcımızın harika bir fiilidir.2

Demir, hakikaten büyük bir nimettir ki ondaki faydaları sıralanır. Nelerdir bunlar denilirse ayet iki kelimede toplar: kuvvet ve şiddet.

Kuvvet ve şiddet gibi faydalarda demirin payı 

Ayette, demirin insanlara olan faydalarına işaret edilir. İnsanın ihtiyacının karşılanması ve düşmanlarından emin olmasını temin edecek her şey faydasınadır. 

İhtiyacın karşılanması, korktuklarından emin olmasında demirin, kuvvet ve şiddet temininde bir araç olarak kullanımı mümkündür hem de vakidir. 

Dipnotlar:

1- https://islamansiklopedisi.org.tr/minnet

2- Nurban Kaya, https://www.yeniasya.com.tr/elif/biz-demiri-indirdik-onda-guc-ve-yarar-vardir_150309

Okunma Sayısı: 94
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fransa: İsrail Golan Tepeleri’nden çekilmeli

    İsrail ordusu, Gazze’de Sarı Hat’tın yerini değiştirdi

    Faşir’den 100 bin kişi kaçtı

    İsrail Gazze’yi yıktı sorumlu tutulmalı

    Zelenskiy:Ekiplerimiz, savaşı sona erdirmek için çalışacak

    Erhürman ile Hristodulidis ara bölgede görüştü

    Akaryakıta yılın 45. zammı

    Komisyon, 5’te 3 çoğunlukla İmralı'ya gitme kararı aldı - Demokrat Parti, DSP ve HÜDA-PAR teklife ''ret'' oyu verdi

    Pakistan'da tutkal fabrikasında patlama oldu: 15 kişi öldü

    Hindistan'a ait savaş uçağı Dubai'deki gösterisi uçuşunda düştü

    ABD'nin 28 maddelik Ukrayna planına AB'den tepki geldi

    Soykırıma silâhlı destek

    Giyim ve tekstilde istihdam eriyor

    Destek çiftçiye değil faize

    Ukrayna, Rusya'yı yalanladı: Kupyansk kontrolümüz altında

    Venezuela: Asla ABD'nin 51. eyaleti olmayacağız!

    Bangladeş-Narsingdi'de 5,5 büyüklüğünde deprem: 3 kişi öldü

    İsrail'e ait savaş uçakları Suriye semalarında sorti yaptı

    İran, Kahire Anlaşması'nı feshettiğini resmen duyurdu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.