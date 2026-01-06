Venezuela dairesi...

Dünyanın gündemi ile birlikte ülkemizin gündemi de bir anda değişti. ABD Devlet Başkanı Donald Trump, dünyanın tepki göstereceğini bile bile ve onları hiç dikkate almayarak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini Türkiye saati ile 3 Ocak sabahı (mahallî saatle 2 Ocak gecesi) yakalayıp ‘ülke dışına’ çıkarıldığını açıkladı.

Uzmanların da ifadesiyle şimdiye kadar böyle bir hadiseye şahit olan yoktu. ABD Başkanı ilerleyen saatlerde basın toplantısı yaparak “Ne kadar başarılı bir operasyon yaptıklarını” anlatıp durdu. Böyle büyük planların bir gün önce yapıldığını hiç kimse iddia edemez. Muhtemeldir ki bu operasyondan ‘büyük devletler’in idarecilerinin de haberi vardı. Nitekim birbiriyle çatışan ve birbirinin zıddı gibi görünen ‘büyük devletler’in idarecileri bu hukuk dışı müdahale karşısında olması gerektiği gibi bir tepki ortaya koymadı. Sadece ‘Dostlar alışverişte görsün’ kabilinde düşük dozlu tepkiler dile getirdi. Bu durum, Amerika idaresinin ‘Venezuela operasyonu’nu önceden belli başlı ülke liderlerine de haber verdiğini akla getiriyor.

Bu arada Türkiye’yi idare edenlerin de hadiseyi büyük ölçüde ‘izlemesi’ dikkat çekici.

Venezuela’da neler yaşandığını çok yakından bilemiyoruz. Ama görüldüğü kadarıyla mevcut idare, en başta muhalefetten hazzetmeyen bir anlayışa sahipti. Ekonomi, çeşitli sebeplerle yıllardan beri büyük bir çıkmaza saplanmış durumdaydı. On binlerce insanın sırf bu sebeple ülkeyi terk ettiği ifade ediliyor ki, bu durum idarecilerin başarısız olduğuna delil sayılır. Bununla birlikte hiçbir durum, bir başka ülkenin bir başka ülkede ‘darbe’ yapmasını fetva veremez, vermemeli. Dolayısı ile nerede olursa olsun her türlü darbeye itiraz etmek, tepki göstermek demokrat olmanın ilk şartıdır.

Şunu da ifade etmek icap eder ki, Amerika’da bile bazı siyasetçiler kendi ülkelerinin yaptığı bu hukuk dışı müdahaleye itiraz ediyor. Yeni seçilen New York Belediye Başkanı Mamdani, “Bu eyleme karşı olduğumu belirtmek ve bunun rejim değişikliği arayışına, federal uluslararası hukukun ihlâline karşı olma ve bunun her gün tutarlı olmasını isteme temelinde bir muhalefet olduğunu açıkça ifade etmek için cumhurbaşkanını (Trump’ı) aradım ve kendisiyle doğrudan görüştüm” demiş. Benzer şekilde eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Donald Trump yönetiminin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu yakalaması hakkında Kongre’yi bilgilendirmediği için eleştirmiş ve “Eğer ki Trump’ın eylemleri uyuşturucu kaçakçılığı suçlarına dayanıyorsa bu tamamen riyakârlıktır çünkü son günlerde ABD’de 400 ton kokain getirmekten sorumlu (eski) Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez’i affetti” görüşünü paylaşmış.

Amerika’daki muhalif liderler bile bunları söylüyorsa, başka hiç kimse Amerika’nın yaptığı bu kanun ve hukuk dışı darbeyi haklı gösteremez ve göstermemeli.

“Geniş daire” olan “Venezuela dairesi”yle de bir miktar da olsa ilgilenelim; ama daha ziyade “küçük daire” olan “ceset ve hane dairesi”nde çok daha fazla vazifelerimizin olduğunu hiç unutmayalım...