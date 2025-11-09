ŞİİR

Beden ruha bir kafes, Ömür sayılı nefes, Farkında değil herkes, Ahirettir tek adres. Faniye etme heves, Kötü nefse etme pes, Ne diyor İlâhi ses, Ahirettir tek adres. Boşa geçmesin nefes, Mâsivâdan meyli kes, ESMA, kalplerde mâkes. Ahirettir tek adres. Nefse güvenme elbet. Kur’ân’a ittibâ et, Sana rehberdir Sünnet, Tek adrestir ahiret. Âlemde yok hiç abes, Şeytanın sesini kes, Değilsin elbet bikes, Ahirettir tek adres. Bekâ için hep çalış. İtaate hep alış. Orası olmasın kış, Ahiretle hep tanış. Diyebilsen ALLAH bes. Gayrıya kalmaz heves. Hak için al ver nefes. Ahirettir tek adres. Tükenir bir gün nefes, İmanla ölmek enfes, Allah bes, gayrı heves, Ahirettir tek adres.

