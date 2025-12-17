Süfyanın dört devresi

ŞİİR

Hazret-i Ali diyor; İslâm deccalı, Süfyan, Aldatmakla iş görür, hemen lanet ile an. Süfyan’ının rejimiyse istibâd-ı mutlaktır, Dünya hayatı esas, tek gözlü bir dehadır. Süfyan ve âvânesi fitneye devam eder, Medeniyet adına tahribe devam eder. Onun dört günü vardır, günden maksat devirdir, Üç yüz senelik yıkım bir günde gerçekleşir. İkinci günde ise otuz senelik yıkım, Gerçekleşir muhakkak bu emsalsiz bir akım. Üçüncü günde ise on senelik tahribat, Şeâiri yok eder ahireti derhal at. İslâm terbiyesini yer ile yeksan eder, Sünnet-i seniyyeyi atıp medeniyet der. Dördüncü devresinde iyice adileşir, Durumu muhafaza etmek için didişir. Yeni tahrib yapamaz. Geri çekilip gider, Mehdinin şakirtleri olacaktır muzaffer. Lütuf ve keremiyle başımızdan at gitsin, İstibdâd-ı mutlakın hâkimiyeti bitsin. Sanem ve suretleri yer ile yeksan olsun, Bu bahtsız millet artık Süfyan’dan felâh bulsun. Uzun zamandan beri yeter çekilen çile, İcâbe-i saatte beddua gelsin dile. Rabbim intibah versin Cibali babalara, Emr-i hak vuku bulsun bugünkü kamburlara. Arkasından dualar kesilince geberir, Son devresi bitince ümmete felâh gelir. Her türlü kemâlatın önünde süfyan engel, Onun gösterdiği yol, nâr-ı cahime gel. Tahribatcı rejimi tamir edilir bir gün, Haydi durma çalışın o gün deyiniz bugün.

