"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EKİM 2025 PAZAR - YIL: 56

Hürriyet-i Şer’iyye

Mehmet KOVANCI
26 Ekim 2025, Pazar
ŞİİR

Kararan gecelerin çok yakındır sabahı,

Yese düşmeyin sakın bırakın ahı vahı.

 

Güneş gibi doğacak elbet şer’i hürriyet,

Gayrete gelmelidir elbet ehl-i hamiyet.

 

Ey hürriyet-i şer’i sen olmasaydın eğer,

Millet kalacak idi nevm-i gaflette meğer.

 

İmanın hassasıdır gerçi hürriyet amma,

Yine de Abdullah’tır başıbozukluk sanma.

 

Rahman olan Allah’ın hediyesi hürriyet,

Doğuştan hür olarak doğmuştur insaniyet

 

İman kuvvetlendikçe parlar elbet hürriyet,

Başkasına tahakküm, tezellül yoktur elbet.

 

Hürriyet yağmuruyla sümbüllenir istidât,

Tedenniden kurtulup memleket olur abat

 

İttihad-ı İslâm’ın temelidir hürriyet,

Ayağa kalkacaktır alem-i İslamiyet

 

İlk önce fecr-i kâzıp, doğacaktır muhakkak,

Fecr-i sadık elbette bundan sonra doğacak.

 

Fecr-i sadıktan sonra doğar şems-i hürriyet,

Onun için çabala kalmasın mesuliyet.

 

İstibdad-ı mutlakı darmadağın edecek,

Hürriyet güneşiyle karanlıklar bitecek.

 

Hürriyet güneşiyle her şey güzel olacak,

Vakt-i merhun gelince İslâm hâkim olacak.

 

Ekmek mi hürriyet mi? elbette ki hürriyet,

Hürriyet olmaz ise ekmek kaybolur elbet.

 

Kendine ve gayrıya zarar vermeyin asla,

Doğru hürriyet budur tatbik etmeye başla.

 

Hahişle bekliyoruz hürriyet güneşini,

Hep beraber yaşarız hürriyet neşesini.

 

Tam manasıyla olsa elbette ki hürriyet,

Mu’cizevari olur elbet imana hizmet.

 

Hürriyet binasına beş kapıdan girilir,

İttihad-ı kulubtur, muhabbet-i millettir.

 

Bir diğer kapı ise elbette maariftir,

Sa'y-i insânî ile ve terk-i sefahattir.

 

Haydi ihvan-ı vatan girip tâbi olalım,

Hürriyet içerisinde insanlığı bulalım.

Okunma Sayısı: 149
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran, Rusya ve Çin'den UAEA açıklaması

    'Her şeyimizi kaybettik'

    İzmir-Foça'daki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu cenazesi defnedildi

    Bütçe faiz lobisine teslim

    İş dünyası da gerçekle yüzleşti

    Eski ehliyetlerin ''indirimli'' yenilenebilmesi için son günler: "Süre uzatılmayacak"

    Hamas’tan millî mutabakat çağrısı

    İstanbul'da sağanak: Fatih'te yol çöktü

    Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi milleti fakirleştirdi

    Mutlak butlan reddedildi

    "Putin'in parası, askerleri ve fikirleri tükeniyor"

    Müslüman ülkeler yine kınadı

    Ehliyetini yenilemeyen 1.9 milyon kişi için son tarih 31 Ekim

    Mescid-i Aksa kazıları hukuksuz

    'Gerçek anlamda herhangi bir değişim yaşanmadı, uluslararası müdahale istiyoruz'

    İzmir-Foça'da sel sularına kapılan Bülent Kaptanoğlu'nu arama çalışmaları sürüyor

    İBB soruşturmasında 15 şüpheli daha gözaltına alındı

    Endonezya, ''iki yüzlü'' IOC'nin tehdidine hiç önem vermedi: İsrail heyetine vize yok!

    İstanbul'da sarı kodlu meteorolojik uyarı alarmı!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.