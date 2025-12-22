ŞİİR

Muallim Remzi Şahin NURLARI tanıyınca, Nurlara gönül verdi tüm hayatı boyunca, Canlanıyordu sanki Nur hizmetin duyunca, Keder elem bitmişti Üstada kavuşunca. Davasına sadıktı, hem mertti hem cesurdu, Nurları müdafada çelilten bir kal’aydı, Her ortamda Nur’ları çekinmez savunurdu, Üstad ne söylemişse akan sular dururdu. Hasta halinde bile hizmetten geri kalmaz, Sabır ve şükür ile hastalığa aldırmaz, Izdırabına rağmen hiç şikayetçi olmaz, Uhrevî lütfu görüp moralini hiç bozmaz. Risale-i Nurlarla yaşadı hayatını, Nurlarla dopdoluydu hayatının her anı, Muallim Remzi Şahin Nura hadimdi tanı, Nurlarla nurlanmıştı tahkikiydi imanı. Son nefesini verdin kelime-i tevhidle, Münker Nekir’e cevap verdin külliyat ile, Rabbim lütfuyla koysun Cennet-ül Firdevs’ine, Uğurlamıştık seni Fatiha, Yasinlerle. Hesabın âsan olsun kabrin nurlarla dolsun, Cennet bahçelerinden bir bahçe ihsan olsun, Vazifeni bitirdin daim olsun huzurun. Ebedi saadetle daim olsun sürurun.

