"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Muallim Remzi Şahin

Mehmet KOVANCI
22 Aralık 2025, Pazartesi
ŞİİR

Muallim Remzi Şahin NURLARI tanıyınca,

Nurlara gönül verdi tüm hayatı boyunca,

Canlanıyordu sanki Nur hizmetin duyunca,

Keder elem bitmişti Üstada kavuşunca.

 

Davasına sadıktı, hem mertti hem cesurdu,

Nurları müdafada çelilten bir kal’aydı,

Her ortamda Nur’ları çekinmez savunurdu,

Üstad ne söylemişse akan sular dururdu.

 

Hasta halinde bile hizmetten geri kalmaz,

Sabır ve şükür ile hastalığa aldırmaz,

Izdırabına rağmen hiç şikayetçi olmaz,

Uhrevî lütfu görüp moralini hiç bozmaz.

 

Risale-i Nurlarla yaşadı hayatını,

Nurlarla dopdoluydu hayatının her anı,

Muallim Remzi Şahin Nura hadimdi tanı,

Nurlarla nurlanmıştı tahkikiydi imanı.

 

Son nefesini verdin kelime-i tevhidle,

Münker Nekir’e cevap verdin külliyat ile,

Rabbim lütfuyla koysun Cennet-ül Firdevs’ine,

Uğurlamıştık seni Fatiha, Yasinlerle.

 

Hesabın âsan olsun kabrin nurlarla dolsun,

Cennet bahçelerinden bir bahçe ihsan olsun,

Vazifeni bitirdin daim olsun huzurun.

Ebedi saadetle daim olsun sürurun.

 

Okunma Sayısı: 135
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    TESK’ten iktidara acil çağrı

    Dem: MHP bir hayal kırıklığı

    İsrafı azaltmak; suyu, toprağı ve emeği korumaktır

    Değişim hukukla olur

    Düğünde vuruldular

    İmran Han’a hapis cezası

    Garantörler nerede?

    Erzurum'da 1001 hatim başladı

    1,6 milyon kişi gıda güvensizliği ile karşı karşıya

    Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

    Venezuela Dışişleri Bakanı: İran'dan her alanda işbirliği teklif aldık

    Bütçe faiz batağında
    📷

    İslam alemi Medresetüzzehra Modelini örnek almalı - Hutbe-i Şâmiye’deki değerlendirmeler hâlâ çok değerli

    Üretici de tüketici de yokluk içinde

    ‘Mavi Vatan’ kaldı mı?

    İsrail, “silahsızlandırılmış bölge” talep etti

    Görülmemiş istikrarsızlık dönemindeyiz

    İsrail’e cephane taşıyan o gemiyi durdurun

    Türkiye yaşadığı olaylarla yüzleşemedi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.