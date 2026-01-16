"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 OCAK 2026 CUMA - YIL: 56

Buz dağını erit

Mehmet KOVANCI
16 Ocak 2026, Cuma
ŞİİR

Kıyamet alâmeti ulemau’s-su’ elbet,

İlmini zındıkaya sunuyor ilelebet,

 

Doğru İslâmiyete onlar vurur elbet ket,

Şom ağzını bir açsa söyler şer ve dalalet.

 

Ehl-i ilhâd, dalalet, zındıka komitesi,

İttifak eder elbet büsbütün şer cephesi,

 

Mü’minleri şaşırtır bunun yoktur ötesi,

Ekall-i kalil iken taraf eder herkesi.

 

Mü’minler cehaletle fark edemez tuzağı,

İhtilâfla göremez elbette ki uzağı,

 

Uhuvvet zedelense fark edemez bu ağı,

Muhabbet ile erir başa bela buz dağı.

 

Ulemau’s-su’ elbet bizi bize düşüren,

Cerbezeyle yalanı şeytan gibi üfüren.

 

Fitneyi körükleyip ittihadı öldüren,

İhlasla harekettir yüzümüzü güldüren.

 

Geçmişe sövüp durur daim atar iftira,

Rabb’im kısa zamanda elbet düşürsün dara,

 

Fitneyi uyandıran herkes düşecek nâr’a,

Ulemau’s-su’ya var bir mahkeme-i kübrâ.

 

Şom ağzını açınca daima dökülür şer,

Hesap günü gelince başını öne eğer,

 

Ne ederse insanoğlu kendi kendine eder,

Etme bulma dünyası kendini etme heder.

 

Zındıkayla daima oluyorsun kol kola,

Bu doğru yol değildir durup düşün ver mola,

 

Bunun için mi girdin böyle çıkmaz bir yola,

Milleti ifsat ettin dümeni kırdın sola.

 

Doğru İslâmiyet’i bulmaya oldun engel,

Milletin vebaline girip okudun gazel,

 

Hesaba çekmek için ruhunu alır bir el,

Cehennem çukuruna düşürür böyle amel.

 

Arzî fetvalar ile dinin esasâtına,

Hücum edip durmuştun yakıştı mı şanına,

 

Azrail geldiğinde bak sekerât anına,

Gittiğin yeri gördün çare yok eyvahına.

 

Ehli-i sünnete karşı zındıkayla arkadaş,

Hayatın boyunca hep Süfyan’a oldun yoldaş,     

 

Cehennemin dibine yuvarlandı düştü taş,

Bundan böyle işin yaş hâlin harap arkadaş.

 

Ehl-i sünnete daim haksız yere sataştın,

Süfyan’a arka çıkıp haddini böyle aştın,

 

Ölüm gelip çatınca ne yapacağın şaştın,

Amellerinle elbet Cehenneme ulaştın.

 

Sünnet ehlinin ancak sesini kısmak ister,

Hak ortaya çıkınca fitnesi elbet biter,

 

Akıbetleri olsun Firavun’dan besbeter,

Rabb’imin merhameti bize elbette yeter.

 

İstikametimizi muhafaza edelim.,

Sırat-ı müstakîmden hep daima gidelim,

 

Resulullah’tır ancak benim gerçek modelim,

Hiç kimse şaşırtamaz olursak akl-ı selim.

 

Kim ne diyorsa desin mihenge vuralım hep,

Altın çıkıyor ise kalbimize edin celp,

 

Bakır çıkıyor ise beddua ve gıybetle,

Sahibine iade edelim çok hayretle.

Okunma Sayısı: 107
