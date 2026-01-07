ŞİİR

Yılbaşı neyin nesi? Noel’in gelen sesi, Nasara felsefesi, Dolar günah kefesi. Benzeme Nasaraya, Olmalı edeb, haya, Medenî olmak güya, Bütün bunlar boş hülya. Her batıldan uzak dur, Ahiretin olur nur, Bak zerrat Allah okur, Cennet sana hak olur. Kişi sevdiği ile, Birliktedir mahşerde, Nasaraya benzersen, Çekersin pek çok çile. Hangi kavme benzersen, Hangisini seversen, Dünyada ve ukbada, Birliktesin yine sen. Ukbayı sokma zora, Hakikati hep ara, Bâtıla sarılırsan, Düşersin sonra dara. Yaşa İslâm’a göre Nara düşme boş yere, Nefsine vur ser yere, Aman düşme hiç şerre. Nefsine şöyle desen, Nasıl yaşıyor isen, Öyle öleceksin sen, Nefis, şeytana diren. Günahlarla içiçe, Böyle geçerse gece, Defterin olur nice, Cehennemdir netice, Kur’ân ve sünnet rehber, Resul ile beraber, Olursan şendir mahşer, Rabbim “Cennete gir” der. Göğsünü gere gere, Yaşa İslâm’a göre, Gittiğin her bir yere, Deki İslâmdır çare.

Okunma Sayısı: 146

