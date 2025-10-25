Hallerimiz

ŞİİR

Mevlam rahmet eyle bize, Nizam dışı ahvâlimiz. Mevlam rahmet eyle bize, Ne olacak bu halimiz. Din âlet oldu dünyaya, İnsanda kalmadı hayâ, Biri atlı, biri yaya, Ne olacak bu halimiz. Milletin çoğu beynamaz, Kimi hâin, hak tanımaz, Kimi haklıya hak vermez, Nizam dışı ahvâlimiz. Herkes nefsini düşünür, Ortam soğudu, üşünür, Ayak mal için aşınır, Ne olacak bu halimiz? Nefsin yolu terk edilse, Haklar yerine verilse, Allah yolundan gidilse, İslâm olur ahvâlimiz. Fert mükemmeli düşlese, Herkes işine başlasa, İslâm nizamı işlese, İslâm olur ahvâlimiz.

Okunma Sayısı: 186

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.