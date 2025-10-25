"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Hallerimiz
25 EKİM 2025 CUMARTESİ

Hallerimiz

Mehmet SEVİLİ
25 Ekim 2025, Cumartesi
ŞİİR

Mevlam rahmet eyle bize,

Nizam dışı ahvâlimiz.

Mevlam rahmet eyle bize,

Ne olacak bu halimiz.

 

Din âlet oldu dünyaya,

İnsanda kalmadı hayâ,

Biri atlı, biri yaya,

Ne olacak bu halimiz.

 

Milletin çoğu beynamaz,

Kimi hâin, hak tanımaz,

Kimi haklıya hak vermez,

Nizam dışı ahvâlimiz.

 

Herkes nefsini düşünür,

Ortam soğudu, üşünür,

Ayak mal için aşınır,

Ne olacak bu halimiz?

 

Nefsin yolu terk edilse,

Haklar yerine verilse,

Allah yolundan gidilse,

İslâm olur ahvâlimiz.

 

Fert mükemmeli düşlese,

Herkes işine başlasa,

İslâm nizamı işlese,

İslâm olur ahvâlimiz.

 

