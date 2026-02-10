Polonya hatırası

Polonya, 1991'de SSCB'nin dağılmasından sonra oluşan devletlerden biridir. Kuzeyinde Baltık Denizi ve Rusya’nın Kaliningrad Oblastı, batısında Almanya, güneybatısında Çek Cumhuriyeti ve Slovakya, güneyinde Ukrayna, doğusunda Belarus ve Litvanya ile sınırlıdır.

Polonya'ya ilk defa Ağustos 2023'ün ikinci haftasında Antalya Havalimanı'ndan, Varşova'ya 2 saat 15 dakika süren bir yolculuktan sonra indik. Burada beni ve eşimi oğlum Muhammed Furkan karşıladı. Buradan Olsztyn (Olştin) gitmek için tren istasyonuna gittik. Buradan trenle 3,5 saatlik yolculuk sonrası Olsztyn'e vardık. Burası sıcaklık 10-15°C arasında, çok serin bir yer. Kahramanmaraş'tan ayrılırken ise sıcaklık 35-38°C idi. Çevre oldukça yeşil, yılın on iki ayından iki-üç ay güneşli, birçok göl var. Akarsular ise bol suyla çağlamaktadır. Mesire yerlerinin çoğu yürüme mesafesindedir.

Polonya'nın bazı ilçeleri tarihî ve turistik bakımdan önemli, bunlardan birisi de Kraków (Krakov). Burası, Polonya’nın kuzeybatısında yer alır. Buraya trenle 2-3 saat yolculuktan sonra ulaşılır. Buraya gelmeden önce internet üzerinden oda kiralanır.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler, bu bölgedeki ve diğer yerlerdeki bütün Yahudîleri buraya toplamıştır. Burası Almanya'ya yakın, soykırım politikası sonucunda binlerce Yahudî erkek, kadın ve çocuğun öldürüldüğü bir yerdir. Burada o döneme ait birçok kalıntılar ve eşyalar vardır. Her biri ayrı bölümlerde, açık hava müzesinde ve binalarda sergilenmektedir.

Bu katliamı, insanî değerlere sahip hiçbir insan tasdik edemez. O katliamdan kurtulanlar ve diğer Yahudî grupları, bugün Filistin'de ve Gazze'de kendi milletlerine yapılan zulmün aynısını ve daha beterini uygulamaktadırlar.

Polonya'ya ikinci ziyaretimizi 6 Ağustos 2025’te Kahramanmaraş'tan Ankara aktarmalı olarak Varşova'ya gitmek suretiyle gerçekleştirdik. Burada, yine eşim ve ben oğlum Ahmet tarafından karşılandık. Ardından tren istasyonuna gittik ve iki saat süren bir yolculuktan sonra Olsztyn merkezine ulaştık.

Polonya, kuzeybatı Avrupa'da yer alan bir ülkedir ve kara ikliminin etkisi altındadır. Olsztyn şehrinin nüfusu yaklaşık 200.000 civarındadır. Bu nüfus içinde, Türk Cumhuriyetleri'nden, Bangladeş'ten, Endonezya'dan, Hindistan'dan, Ukrayna’dan ve diğer bazı ülkelerden gelenler bulunmaktadır. Şehir, sık ormanlarla kaplıdır ve orman içindeki yollarla tâlî ulaşım sağlanmaktadır. Bu yollarda tek yönlü araç yolu, yaya yolu ve bisiklet yolları bulunmaktadır. Bisiklet kullanma, Olsztyn halkı arasında 7'den 70'e her yaş grubunda yaygındır ve şehirde farklı noktalarda bisiklet yolları mevcuttur.

Şehir içi ulaşım, tramvaylar ve belediye otobüsleriyle sağlanmaktadır. Ayrıca, taksi ve Uber gibi araçlarla da uygun fiyatlarla ulaşım mümkündür. Bu küçük şehirde, trafik ışığı olmayan kavşaklarda, karşıya geçmek isteyen yayaları gören araçlar hemen dururlar ve bekleyenlerin tamamının geçmesinden sonra yollarına devam ederler.

Bunun yanı sıra, şehirde dijital sistemle çalışan kargo teslim kutuları bulunmaktadır. Kargonuzu bu kutulardan dijital sistemle açıp alabilirsiniz; bu uygulama belki büyük şehirlerde daha yaygın olabilir. Kendi memleketim Kahramanmaraş'ta ise böyle bir uygulama henüz yok. Ayrıca, burada alışverişlerde dijital ödeme sistemleri kullanılabiliyor. Nakit yerine dijital ödeme ile alışveriş yapmak mümkün, ancak bizim alışkanlıklarımıza göre kasada ödeme hâlâ yaygındır.

Her hafta Cuma namazını kılmak için, ikamet ettiğimiz yerden taksi, tramvay ya da otobüsle yaklaşık 5 km uzaklıktaki, bir depodan dönüştürülmüş mekâna gidiyoruz; burada imam olarak görev yapan kişi yaklaşık bir saat süren vaaz ve hutbeyle birlikte Lehçe veya İngilizce nasihatlerini yaptıktan sonra, Cuma namazının iki rekât farzını kılabiliyoruz.