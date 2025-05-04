Denizli’nin güzellikleri

Denizli, orta Anadolu’dan batıya doğru çıkışı ile Ege bölgesinin girişinde güzel bir ildir. Bu ilin karakteristik özellikleri; insanları medenîdir. Çevre temiz, yoğun bir yeşilliktir. İlçe belediyesi her aileye her ay 4 top çöp poşeti dağıtıyor.

Bu poşetlerden 3'ü evsel atıklar 1 ise geri dönüşüm atıkları içindir. Eğer ailede 0-7 yaş çocuk varsa, belediye paket süt veriyor. Denizli’de Cuma günleri camilerin girişlerine cemaatin alması için gofret ve benzeri yiyecekler bırakılması eskiden beri bir gelenektir. Hatta bazen bu ikramı bırakan kişi namaz kılmayan biri de olabiliyor. Denizli’deki camiler iki katlı, merdivenle çıkılıyor. Bu da bazı yaşlı ya da dizlerinden rahatsız olanların camiye gidememelerine sebep oluyor. Bu güzel şehirde bir de lokma (bir çeşit yuvarlak tatlı) ikramı vardır. Hayır yapmak isteyenler, lokma yapan esnafı bir pikap türü aracın üzerinde bulup hayır yapmak istediği ücreti veriyor. Lokmayı yapan esnaf da aracın üzerinde taze üretip, sıraya giren kişilere küçük kâğıt torba içerisine lokma ikram ediyor. Bu güzel âdet haftanın birçok gününde insanların yoğun olduğu güzergahlarda yerine getirilmektedir. Denizli’nin mesire yerleri çok, bazıları yürüme mesafesinde bulunmaktadır. Pamukkale Travertenleri, Honaz Dağı Millî Parkı, Ornaz Vadisi vb. yerlere ise araçla gidilebilir.

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