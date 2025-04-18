Denizli hatırası (2)

Denizli’deki ikametimiz süresinde buranın manevî hayatına katkıda bulunan merhum saff-ı evvel Nur Talebelerinden Hafız Ali Ergün abi...

Bazı zatların ölümü öyle farklıdır ki akıllardan çıkmaz. İşte Hafız Ali’nin ölümü de çok sevdiği Üstadının hayatına bedel olur. Denizli toprağının Nur meyvesi Hasan Feyzi Yüreğil abi âlim, fazıl, şair, muallim bir zattır. Bu kıymettar abilerin dışında da burada vefat eden Nur talebesi kardeşlerin de buraya manevî katkıları olmuştur.

Geçmişi manevî kahramanlıklarla dolu bu güzide şehrin, günümüz Yeni Asya Vakfının örnek bir özelliği; her Cuma günü derslerinde birinci dersin bitimi ile ikinci ders arası iki veya üç sofra açılır. Sofraya çay, pasta, çörek vb ikramlar sunulur. Cemaat bu ikramları hoş sohbet havası içinde yer, çaylarını yudumlar. Bu tarz hizmet birçok yerlerde görülmemektedir. Cuma dersinin dışındaki ev derslerinde ikramlar daha zengin olmaktadır.

Ev derslerine herkesin gitme imkânı ve zamanı olmayabiliyor. Fakat Cuma derslerine herkes gitmeye çalışıyor. Onun için Cuma derslerinde böyle ikramlar verilirse hizmete de katkı sağlayabileceğini düşünüyorum.

