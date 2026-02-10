Muskat’ta diplomasi: Riskler, tehditler, ihtiyatlılık

ABD-İran heyetleri Haziran 2025’teki 12 günlük savaştan sonra ilk defa, 5 Şubat 2026’da bir araya geldiler.

Uzun yıllardır bölgesel gerilimlerdeki tarafsızlığı sebebiyle, Ortadoğu’nun İsviçre’si tanımıyla bilinen Umman’ın başşehri Muskat’ta yapılan (Önce İstanbul’da yapılacağı gündeme gelmişti.) görüşmelerin ardından, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Toplantı çok iyi geçti ve İran’ın gerçekten anlaşmaya varmak istediği anlaşılıyor” beyanı, bir yumuşama ihtimaline yorumlanıyor. Bununla birlikte İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakci’nin de “görüşmelerin çok iyi geçtiği”ni belirtmesi ve taraflar arasında mekik dokuyan Umman Dışişleri Bakanı Hamad el-Busaidi’nin “ciddi diyalog”dan bahsetmesi de, bölgede şimdilik ılımlılık şeklinde değerlendiriliyor.

Görüşmeler sonrasında, heyetlerin bir sonraki toplantı için anlaşarak ülkelerine dönmesi, diplomasi umutlarını yeşertti. Ayrıca görüşmelerin muhtevası tam açıklanmamakla birlikte, “İran’ın nükleer programının özet niteliğinde görüşüldüğü” uluslararası kaynaklarda kaydediliyor. Busaidi’ye göre, diplomasi diyaloğunun başlatılması hususunda en azından bir çerçevenin oluşturulması önemli. Dolayısıyla görüşmeler, gizliliğin korunmasını gerektiriyor.

Bir de İran’ın ilerleyen müzakere sürecinde de sürpriz bir saldırıdan korunmak istemesi veya İsrail’in saldırısına maruz kalma durumunu önlemeye çalışması hakkındaki teklifleri makul karşılanıyor.

Diğer taraftan Trump’ın 7 Şubat 2026 tarihli CNN International haberinde “Tahran’ın nükleer programına izin verilmeyeceğini” söylemesi, İran’a tehdit niteliğinde. Buna karşılık İran “düşük seviyede uranyum zenginleştirmeyi kapsayan sivil nükleer programını geliştirme hakkından vazgeçmeyeceğini” teyit ediyor. Karşılıklı bu ifadeler, Muskat görüşmelerine gölge düşürecek muhtevada.

Bir de görüşmelerde İsrail’in 7 Ekim 2023’ten itibaren Gazze’yi işgal etmesi, Lübnan, Suriye, Yemen, İran ve İran’ın bölgedeki Direniş Ekseni unsurlarına saldırıları da illâki gündeme gelmiştir. Muskat’ta yine zikredilen konular için de bir zemin aranması ihtimal dahilindedir.

Diplomasi yolunun kapısını aralayan Muskat görüşmeleri ciddi başlangıcı temsil etmekle birlikte, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 4 Şubat 2026’da yani Muskat’tan bir gün önce savaş konseyini toplaması, problem teşkil ediyor. Times of Israel gazetesinin 5 Şubat 2026 tarihli sayısında, Muskat görüşmeleri öncesinde Netanyahu’nun, İran rejiminin çöküşüne zemin hazırlandığını ima ederek diplomasi masasına tehditkâr bir üstünlük mesajı verdiği yazılıyor.

Netanyahu’nun savaşçı/saldırgan tutumuna ek olarak, Muskat görüşmelerinin yapıldığı gün Trump’ın Washington’da Gazze Barış Kurulu’nun 19 Şubat 2026’da toplanacağını açıklaması, adeta “Kurul üyesi olan Netanyahu’ya ABD ile iş birliğini sürdürmesi ve İran’a yönelik herhangi bir saldırı ihtimalinden kaçınması gerektiği” yönünde bir uyarı niteliği taşıyor.

Diğer taraftan İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Yadullah Cavani 6 Şubat 2026’da “yeni hipersonik Khorramshahr-4 füzesinin olağanüstü yıkıcı gücünü” anlatması, Tahran’ın diplomaside füze güçlerini pazarlık konusu yapmayacağı ve İsrail’le Haziran 2025’te gerçekleşen füze savaşında zayıflayan füze yeteneklerini geri kazandığı anlamındadır. Hatta New York Times gazetesi de 6 Şubat 2026’da “çekilen uydu görüntülerinden İran’ın füze gücündeki eksikleri tamamladığını” haberleştirdi. Böylece İran, çıkması muhtemel bir savaş için caydırıcılık gücünü arttırma yolunu seçmiştir.

“Trump, İran’la ilgili risklerin farkında. Bundan dolayı tehditlerin yanında ihtiyatlılık da sergiliyor”. Tel-Aviv yönetimi ise, bölgesel rakibi İran’ı yok etmeye odaklanmış durumda. Her ne kadar Muskat’ta diplomasi süreci başlatılmış olsa da, “ABD-İsrail arasında, İran’a savaş açılıp açılmaması hususunda sessiz/derinden bir çekişme mevcut”.