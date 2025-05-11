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11 MAYIS 2025 PAZAR - YIL: 56

Melekler nasıldır?

Mehtap Yıldırım Yükselten
11 Mayıs 2025, Pazar
Sor Bakalım

Bursa’dan Nihal Özdal kardeşimiz sormuş: “Melekler nasıldır? Neden göremiyoruz?”

Sevgili Nihal ve tüm can kardeşlerimiz,

Göremediğimiz,ama varlığını kesin olarak kabul ettiğimiz çok şey vardır. Elektrik, hava, akıl, hayal gibi. Melekler de kesin olarak vardır. İmanın altı şartından ikincisi meleklere imandır. Yani Allah’a imandan sonra meleklere iman geliyor. Çünkü ilâhî kitapları ve mesajları peygamberlere taşıyan vahiy melekleridir. Kitapların ve peygamberlerin varlığını kabul etmek için önce meleklere iman gerekir. Bu vesile ile haydi hep beraber imanın şartlarını tekrarlayalım. 1. Allah’a iman, 2. Meleklere iman, 3. Kitaplara iman, 4.Peygamberlere iman, 5.Ahirete iman, 6.Kadere iman. Bunların hepsine hiç şüphesiz kesin olarak inanmamız gerekir. Her biri diğerine bağlıdır ve birbirini destekler.

Melekler de ışık, elektrik gibi, bizim göremeyeceğimiz nurdan yaratılmış varlıklardır. Hiç kötülük yapmazlar, günah işlemezler, sadece Allah’ın verdiği vazife ve tesbihle meşgul olurlar. Allah ne emrettiyse onu yaparlar. Maddî bir bedenleri yoktur. Bunun için bazı çizgi filmlerde ya da kitaplarda gösterilen kanatlı melek şekilleri yanlıştır. Siz sakın onların gösterdiği gibi hayal etmeyin sevgili kardeşlerim. 

Meleklerin sayıları o kadar çoktur ki, sadece bizim bildiğimiz dört büyük melek olan, Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil ile sınırlı değildir. Kâinat tıpkı büyük bir fabrika gibidir. Fabrikalarda nasıl her makinenin, her işin başında bir çalışan varsa, kâinatta gördüğümüz her iş ve olayın arkasında da melekler vardır. Meselâ her yağmur damlasını bir melek indirir. Her bitkinin başında bir melek vardır. Güneşin, ayın hareketi, dünyanın dönmesi, karın yağması, rüzgârın esmesi gibi bütün olaylar bu işlerin başında görevli olan meleklerle yürütülür. Her insanın sağında ve solunda yazıcı melekler (kirâmen katibîn) vardır. Bunlar bizim her an her hâlimizi yazıp kaydederler. Bir de bizi her an koruyan melekler (hafaza melekleri) vardır. Bunlar bizi tehlikelerden korumaya, kötülüklerden uzaklaştırmaya çalışırlar. 

Kısacası sevgili kardeşlerim meleklerin sayıları öyle çoktur ki, saymakla bitiremeyiz. Melekler bizi öldüğümüzde de hiç yalnız bırakmayacaklardır. Onlar insana çok iyi dost ve görevlilerdir. Kabirde insanın dünyada yaptığı her iyiliğini ona müjde ve ikramlar şeklinde getiren melekler olacaktır. Cennette de melekler olacaktır. Bunları Kur’ân ve hadislerden biliyoruz. Ahirette Cennete gidecek olanlara melekler selam vererek şöyle seslenecekmiş, “Melekler her kapıdan yanlarına girerler: “Selam size, sabrettiğiniz için. Ahiret yurdunuz ne güzeldir.” (Rad Suresi: 23.)

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