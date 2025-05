Sor Bakalım

Yalova'dan Cenk Çalık şöyle diyor:

"4 yaşındaki kızım Zehranur 'Neden Risale-i Nur okuyoruz?' diye sordu. Bu soru bizi hem şaşırttı, hem sevindirdi. Rabbimize şükür vesilesi oldu. Sizinle de paylaşmak istedik."

Öncelikle Zehranur'u tebrik ederiz. 4 yaşında bu soruyu sorabilmesi gösteriyor ki, Risale-i Nur'u biliyor. Zehranur ve onun gibi Risale-i Nur'un okunduğu ortamlarda bulunan çocuklar için bu çok büyük bir nimet ve kazançtır. Risale-i Nur, Kur'ân'ın bizim yaşadığımız çağa uygun tefsiridir. Yani açıklaması, izahı ve yorumudur.

Neden Risale-i Nur okuyoruz?

* İmanımızı kurtarmak, kuvvetlendirmek, muhafaza etmek için bu konuda kesin ve en tesirli bilgilere ulaşmanın yolu Risale-i Nur okumaktır. Bunun için sürekli okuyoruz.

* Her sorumuzun cevabını Risale-i Nurda bulduğumuz için Risale-i Nur okuyoruz. Günümüzde, ilerleyen teknoloji ve sürekli hayatımıza yeni bilgilerin girmesiyle aklımıza çok fazla soru geliyor öyle değil mi? "Sor bakalım" köşemize sorularınızı sorduğunuz gibi, biz de her sorumuzu Risale-i Nur'a soruyoruz. Bu eserleri yazan Bediüzzaman Said Nursî âdeta bizimle konuşuyor, bize cevap veriyor. Bunun için Risale-i Nur okuyoruz.

Çocuklar da anlar mı?

Risale-i Nur'u her yaşta insan okuyabilir, dinleyebilir. Hiç kimse faydalanmadan, hissesiz kalmaz. Meselâ büyüklerle beraber bir meyve bahçesine girseniz, büyükler kendi boyuna göre dallardan meyve toplarken, siz çocuklar da kendi boyunuzun ulaştığı dallardan meyveler toplayabilirsiniz öyle değil mi? Ama sonuçta herkesin meyvesi olur. Yani çocuklar da anlayabilir ancak, biz anne babalar veya eğitimciler çocukların seviyelerine uygun ders konuları seçerek onlarla okumalar yaparsak daha verimli ilerleyebiliriz.

Risale-i Nur'un çocuklara faydaları

* Risale-i Nur, özellikle bu dijital çağın çocuklarının kitap okumasını, kitaplarla daha fazla zaman geçirmesini sağlar. Böylece çocukların, okuma, anlama, sorgulama, merak etme, tefekkür edebilme, empati (başkalarını düşünebilme) gibi becerileri gelişir.

* Risale-i Nur okuyan çocuk ve gençlerde hem din hem de fen derslerinde başarı oranı çok daha yüksektir. Çünkü Risale-i Nurda din ve fen ilimleri birbirini destekleyerek, tamamlayarak izah edilir. Çocukta hiç bir şüphe bırakmadan aklında kalmasını sağlar.

* Paragraf soruları çözmede, akıl ve mantık yürütmede yine Risale-i Nur okuyan çocukların daha başarılı olduğu gözlemleniyor.

* Risale-i Nur okuyan çocuklar temelden sağlam bir imanî eğitim ile hayata başlamış oluyorlar. İlerde farklı fikirlerle karşılaşmaları bu temeli sarsamaz. Bu çocuklar kim ne derse ona inanmaz. Ölçüp tartmayı, kendi iradesini ortaya koymayı bilirler.

* Risale-i Nur okuyan çocukların kelime dağarcığı çok zengindir. Etkili kompozisyon yazabilirler. Yazılı ve sözlü sınavlarda bildiklerini başarılı bir şekilde ifade edebilirler.

* Uzmanların dert yandığı bir konu da yeni neslin dilimizi gittikçe daha az kelimeyle konuşması ve Türkçemizdeki tahribattır. Ancak, Risale-i Nur Kur'ân'dan beslenen zengin bir Türkçeyle imdada yetişerek çocuklarımızın dilimizden ve kültürümüzden uzaklaşmalarını önlemiş oluyor.

"Risale-i Nur'u neden okuyoruz?" sorusuna çocuklara uygun verilebilecek cevapların listesini uzatmak mümkün ama burada kısa keserek, yeri geldikçe yine devam etmek üzere şimdilik hoşça kalın diyelim.