Baharı yazan, ahireti de yazmıştır

Kış mevsiminin sessizliği ve birçok canlının yokluğu bize ölümü hatırlattığı gibi, bahar da bize dirilişi hatırlatır.

Baharda topraktan fışkıran renk renk hayatlar, “Kara toprağın” karanlık ve çürümek olmadığını söyler. Bahar bize: “Bak bunları iyi seyret, bir gün sen de bu tohum gibi, üstündeki toprağı atıp çıkacaksın” der. Bahar mevsimi bizimle âdeta konuşur. Tabiî, ona kulak verip, onu temâşa edip tefekkür edersek.

Bahar, haşri ve Allah’ın isimlerini göstermekte çok parlak bir aynadır. Her yıl gördüğümüz bu muhteşem değişim sıradan bir olay değildir. İnsan, yeryüzünün sultanı hükmünde olduğuna göre kış gelince yok olup giden bir sinek gibi olması düşünülemez. Sinek taifesi bile baharda muhteşem bir şekilde yeniden geliyor. İnsan da daha mükemmel ve ebedî bir hayata gitmek üzere kabrinden diriltilecektir. Baharda yüz binlerce çeşidi tek bir emirle toplayan Allah, kabirlerimizden de bizleri aynı anda çıkaracak ve haşir meydanında toplayacaktır. Allah’a göre bu çok kolaydır. Bir tuşa basmakla tüm elektrik lambalarının yanması gibi, Onun hiçbir işi başka bir işine mâni değildir.

Baharda gaipten gelen vagonlar dolusu rızıklar gösterir ki, bahar mevsimini getiren Zat’ın böyle pek çok ve sonsuz hazineleri ve nimetleri vardır. Bu Zât vermeyi ve memnun etmeyi sever ve ziyafetin bâkî bir şekilde devamını ister. Öyleyse, tek bir bahar için türlü türlü nimetleri kudret kalemiyle yazan, ahiret için asıllarını da yazmıştır.

Çiçeklerin kopyalarını tohumlarında, ağaçların devamını meyvelerinin çekirdeklerinde saklayan Rabbimizin muhteşem, eksiksiz, kusursuz işleyen bir kayıt sistemi vardır. İnsanın da hayatı içinde yaptığı her şeyi kaydettiriyor ki, bunlar ahiret için saklanıyor. Bahar bize, bu kayıt sisteminin varlığını da açıkça ispat ediyor. Hesap günündeki muhasebe için çok dikkatli bir şekilde kayıtlar alınıyor. Buradaki geçici vaziyetler, ahiret için sabit bir suret alıyor. Cennet ve Cehennemin inşasına malzeme oluyor.

Her bahar için Cenab-ı Hak haşir ve neşir faaliyetlerini devamlı, hummalı bir şekilde sürdürsün de, hiç mümkün mü ki, büyük haşri meydana getirmesin? Buradaki bütün hikmetler ve gayeler ahiret içindir. Haşrin gelmesi bir bahar kadar kesin ve Allah’a çok kolaydır. Baharı yazan kudret kalemi, ahireti de yazmıştır.