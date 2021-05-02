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2 MAYIS 2021 PAZAR - YIL: 52

Ramlie Musofa Camii

02 Mayıs 2021, Pazar
ASYA CAMİLERİ - Hazırlayan: Merve İriyarı

Endonezya’nın başşehri Cakarta’nın kuzeyinde Sunter bölgesinde yer alan ve sonradan Müslüman olan Çin kökenli ailenin yaptırdığı Ramlie Musofa Camii, mimarî dokusu ve beyaz güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

İnşası yaklaşık 5 yıl süren ve 2016’da ibadete açılan caminin idaresinden sorumlu olan aynı zamanda da ibadethaneyi yaptıran Ramli Musofa’nın oğlu Sofian Raşidin, (aa) muhabirine yaptığı açıklamada, “Babam Ramli, İslâmiyet’i kabulünün ve hidayetinin sembolü olarak bir cami yaptırmak istiyordu. Hindistan’da kralın eşine duyduğu sevginin sembolü olarak yaptırılan Tac Mahal’den ilham alan babam, mimarî olarak ona benzeyen bir cami yaptırmak istedi.” açıklamasıyla caminin neden Tac Mahal’den etkilendiğini belirtmiştir.

Caminin ismi ise öncelikle Ramli Musofa’nın ailesine olan saygı ve sevgiden dolayı, aile büyükleri ve çocukların isimlerinin baş harflerinin kısaltması olarak Ramlie Musofa olarak konulmuştur.

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