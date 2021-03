İrtica masası şefi Zakir Çangar’ın raporu

Ankara Emniyet Müdürlüğü irtica masası şefi Zakir Çangar’a İçişleri Bakanlığı’ndan önemli bir yazı gelir.

Bu yazıda kendisinden Said Nursî hakkında âcil olarak detaylı bir rapor hazırlanması istenir. Zakir Çangar, bakanlıktan gelen yazı doğrultusunda emniyet arşivinde Said Nursî ile ilgili 19 adet klâsör bulur ve dikkatlice okumaya başlar. Her gün basında Said Nursî ile ilgili yazılanları görünce işin önemini ve ciddiyetini daha da iyi kavrar. Klâsörlerdeki dosyaların altını çizerek günlerce inceler ve bunlarla ilgili notlar alır. Bütün klâsörleri inceledikten sonra istediği gibi raporu hazırlamak için yeterince bilgi ve belgelerin olmadığını görür. Detaylı bir rapor hazırlamak ve işin iç yüzünü öğrenmek için Emirdağ’a Said Nursî ile görüşmeye karar verir.

Zakir Çangar, Emirdağ’a gelir ve bir otele yerleşir. Vakit kaybetmeden Emirdağ çarşısını gezerek Said Nursî hakkında bilgi toplamaya başlar. Çangar, iki gün boyunca halktan bilgi toplayarak notlarını alır. Üçüncü gün Bediüzzaman Hazretleri’ni ziyarete gider ve görüşmede kendini emekli öğretmen olarak tanıtır. Emirdağ’ın yabancısı olduğunu söyleyince Bediüzzaman Hazretleri onu o gece evinde misafir eder. Zakir Çangar, o gece konuşulanları, ziyarete gelenleri gördüğü hemen hemen her şeyi inceden inceye inceler. Bediüzzaman Hazretleri onun görünüşünden ve tavrından emekli öğretmen olmadığını bilir, ama bir şey demez. Bediüzzaman Hazretleri Zakir Çangar’ın evde kaldığı geceyi sıkıntı içinde geçirir. Sabah erkenden Bediüzzaman Hazretleri, Zakir Çangar’a “Vazifeni yaptınsa artık yeter, sen beni çok sıktın, git!” der.

Zakir Çangar, evden çıkar gider ve otele dönerek gördüklerini not defterine yazar. Notlarını tutarken keyfine diyecek yoktu. Çünkü bakanlığa göndereceği raporu en iyi şekilde hazırlayacaktı. Uzun zaman üzerinde çalıştığı rapor nihayet bu son görüşmeden sonra kafasında en iyi şekilde şekillenmişti. Bu kadar detaylı rapor bakanlığa ulaştığında takdir belgesi veya ödüller alacağından emindi. Zakir Çangar büyük bir iş başarmanın verdiği ruh hali ile otele dönmüştü. Çok emek verdiği notlarını bir daha gözden geçirdi. Sabah Ankara’ya dönmek için valizini hazırlayarak hazırlıklarını tamamladı. O gece görevini en iyi şekilde başarmanın huzuruyla yatağına girdi ve uyudu.

O gece rüyasında odasının kapısının şiddetli bir çarpma sonucu tahtalarının parçalanarak odanın içine dağıldığını görür. Zakir Çangar, başına kıyamet kopmuş gibi korku içinde şaşırmış bir vaziyette yatakta doğrulur. Gözünden korku fışkırır gibi kapıya bakar. Kapıdan içeriye sürü halinde küçük civcivler doluşmaya başladığını görür. Kısa sürede oda civcivlerle dolup taşar. Civcivler birden büyümeye başlarlar. Büyüyen civcivler, sonra küçük küçük adamlara dönüşüverir. Bu küçük cüce adamlar yatakta bir çivi gibi dik ve donmuş olan Zakir Çangar’ın etrafını sararak saldırıya geçtiler. Başına toplanan cüce adamlar rastgele ona vurmaya başladılar. Vurdukça Zakir Çangar bağırır ve nefessiz kalır. Tam boğulmak üzereyken uyanır. Uyandığında kan ter içinde kalır. Zakir Çangar, yatağa oturdu, etrafına bakındı “rüyaymış” dedi kendi kendine. Her tarafı ağrıyordu; gerçekten dayak yemiş gibiydi acı içindeydi. Kalbi heyecandan duracak gibi çarpıyordu. Yatağın içinde öylece bir müddet daha kaldı, ama bir türlü rüyanın etkisinden kurtulamıyordu. Nihayet yavaş yavaş kendine geldi ve korkusu geçti. Kendini sağ salim bulduğuna sevinerek derin bir nefes aldı: “Şükürler olsun Allah’ım!” dedi. Saat gecenin kaçı olduğunu bilmiyordu. Hemen yataktan kalktı, abdest aldı seccadeyi serdi ve ellerini açıp duâ ederek, “Tövbe, tövbe ya Rab!” dedi. Birden günlerdir üzerinde çalıştığı rapor gözlerinin önüne geldi. Kendi kendine birkaç defa “Bir daha bu zatla uğraşmayacağım!” diye tekrar etti. Sabah ezanı okununcaya kadar “tövbe, tövbe!” demeye devam ediyordu.

Kaynak: Necmeddin Şahiner - Son Şahitler-3