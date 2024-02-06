ABD ve İngiltere’nin Husiler’e saldırıları

İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlayan Gazze’yi işgalinin, Yemen’deki Husiler’i de harekete geçirdiği anlaşılıyor.

Husiler, Yemen’in kuzeybatı ve batı topraklarının kontrolünü ellerinde bulunduruyorlar. Yemen’in batısındaki Mendeb Boğazı’nda etkinlik sağlamaya çalışan Husiler, önce 3 Aralık’ta sonra 20 Aralık’ta ABD gemilerine İHA’larla (İnsansız Hava Araçları) saldırmışlardı.

Geçtiğimiz Kasım ayında uzun menzilli Husi balistik füzesi, İsrail’in Eliat şehrine fırlatılmış, fakat İsrail savunma sistemi tarafından etkisiz hâle getirilmişti. Anlaşılıyor ki Husiler’in Yemen’den İsrail’e saldırı amaçlı gönderebileceği füzesi mevcut.

ABD makamları, saldırıları “Husiler’in İran desteğinde yaptığını” iddia ediyor. Bununla birlikte İsrail kaynakları da saldırıların “İran’ın Kudüs Seferi Gücü kıdemli komutanı Tuğgeneral Abdul Rıza Shahlaei tarafından koordine edildiği”ni belirtiyorlar (Yeni Asya, 26.12.2023).

İsrail’in Gazze işgali, bölgede Husiler gibi silahlı unsurların saldırılarına sebep teşkil ediyor. Geçtiğimiz 2024 Ocak ayı sonunda Ürdün’de Husiler’in İHA saldırısıyla üç ABD askerinin ölümü üzerine, ABD’nin 3 Şubat’ta Batı Irak ve Doğu Suriye’de İran destekli grupların bulunduğu bölgelere birçok saldırı düzenlediği haberleri uluslararası basına yansıdı.

ABD saldırılarının ardından İran destekli olduğu iddia edilen grupların dron ve roketlerle Suriye ve Ürdün’de ABD unsurlarını hedef alması, gerilimi daha da arttırdı.

ABD’nin 3 Şubat’taki saldırılarının sonrasında, 4 Şubat’ta açıklanan ikinci dalga operasyonlara İngiltere’nin de katıldığı ve her iki ülkenin savaş uçakları ve savaş gemileriyle Yemen’deki Husi hedeflerine yönelik bombardımana başladılar. ABD ve İngiltere’nin Husileri hedeflemesinde “Husiler’in bir süredir Kızıldeniz, Aden Körfezi ve Mendeb Boğazı’nda ticarî ve askerî gemilere yönelik saldırıları” sebep gösteriliyor.

Bununla birlikte ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Husilere karşı operasyonların “Avustralya, Bahreyn, Kanada, Danimarka, Hollanda ve Yeni Zelanda tarafından da desteklendiği”ni söyledi. Çünkü Kızıldeniz ve Mendeb Boğazı’ndaki “serbest ticaret akışı, bu ülkeler için de hayatî önemde”.

Ayrıca Husiler gibi unsurları desteklediği ileri sürülen İran’ın saldırılarla “petrol ve nakliye fiyatlarının yükselerek İsrail ve müttefikleri üzerinde baskı oluşturmasını” beklediğine ihtimal veriliyor. Yine İran’ın bölgede desteklediği gruplarla, İsrail’in Gazze’deki işgalini sona erdirmek için ABD’ye baskı yapmaya çalışması da muhtemeldir.

Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi Arap ülkelerinin İsrail’le İbrahim Anlaşması imzalayarak resmen “normalleşmeleri”; Suudi Arabistan, Sudan ve Fas’ın da resmi anlaşma imzalamadan Tel-Aviv’le ilişkilerini geliştirmesi, Ortadoğu’da İran’ın kendisini, Filistin davasının ana savunucusu olarak görmesine vesile olabilecek gelişmelerdir.

İran’ın son dönemlerde Filistin meselesinde Hamas’la temasları biliniyor. Dolayısıyla Gazze’de Hamas’ın yenilgisi İran için de yenilgi anlamına gelmesi muhtemeldir. Fakat Ortadoğu’da vekilleri üzerinden Şii jeo-politiğiyle strateji izleyen İran’ın topyekün bir savaş istemediği kuvvetle muhtemeldir. Benzer durum Yemen, Irak, Suriye, Ürdün’de tehdit algıladığı hedefleri vuran ABD-İngiltere için de geçerli. Yani İran’ı direkt hedef almıyorlar.

Husiler gerçekleştirdikleri saldırılarla, Mendeb Boğazı’nın ve Kızıldeniz’in İsrail’e karşı mücadele edilen meşru bir alan haline gelebileceğinin mesajını veriyorlar.

Husiler’in saldırıları devam ederse, ABD’nin Husi füze kaynaklarını imha etmek için Yemen’e kara harekatıyla girmesi durumunda, ABD’nin kendisini Yemen iç savaşında bulması kuvvetle muhtemeldir.