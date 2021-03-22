Bekir İbiş Ağabeyimizi rahmetle anıyoruz

Bekir İbiş Ağabeyimiz, Yeni Asya Nur Talebesi, sadık, fedakâr, cefâkâr ve vefakâr, Nur cemaatinin eski çınarlarındandı.

Hayatı boyunca Nur hizmetleri için koşuşturan ve ömrünün sonuna kadar, istikametle hiç yalpalamadan ve taviz vermeden, istikrarlı bir şekilde yaşayıp Tekirdağ ve ilçelerinde Risale-i Nur hizmetlerinde çok büyük emekleri olan bir hizmet eriydi. Sadece Trakya’da değil, Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu üyeliği görevinde iken Marmara Bölgesi’nde de büyük hizmetleri olmuştu. Bu muhterem ağabeyimiz, bundan 5 yıl önce 20 Mart 2016 tarihinde ahirete irtihal eyledi. Bekir Ağabey, fâni dünyadan ayrılıp bâki âleme göçtü. Diğer tabirle, zindân-ı dünyadan bostan-ı cinâna kavuşmuş, orada başta Peygamberimiz (asm) olmak üzere, Üstadına ve bütün sevdiklerine kavuştu.

Biz Şarköy’lülere çok hakkı geçmiştir. Hiç üşenmeden sıklıkla ders yapmaya gelirdi. 1984 yılı Aralık ayında, bizim evde Tekirdağ, Malkara ve Şarköy ilçemizden katılan kalabalık bir cemaat topluluğuyla çok güzel bir ders yapılmıştı. Merhum Bekir Abi tarafından yapılan bu mükemmel dersin haftasında, Malkara kaynaklı bir ihbar neticesi tutuklanma hadisesi yaşadık ve Malkara karakolunda 3 gün nezaret altında kaldık. 1984 yılını bitirip 1985’in ilk gününde Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanıp, Cumhuriyet Savcılığı’nda ilk ifadelerimiz alındıktan sonra serbest bırakıldık. Fakat dâvâmız İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde devam etti ve bilâhare hakkımızda takipsizlik kararı verildi.

Tekirdağ Çarşı Karakolu’nda sandalyelere oturtulup sicillendiğimiz zaman, rahmetlinin şu sözünü hiç unutamam: “Arkadaşlar artık hiç inkâr edemezsiniz, artık sicilli Nurcu oldunuz.”

Ağabey bizi bekle, inşaallah bizler de yakında size kavuşacağız. Bizler şahs-ı manevî olduğumuz için yine hep beraber sayılırız. Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri öyle buyurmuyor mu? “Birimiz şarkta, birimiz garpta, birimiz cenupta, birimiz şimalde, birimiz ahirette, birimiz dünyada olsak, biz yine birbirimizle beraberiz.”

Allah Bekir İbiş Ağabeyimize rahmet eylesin, mekânı Cennet olsun, onu ve bizleri Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri ve bütün Nur Talebeleri ile birlikte Cennetü’l Firdevs’te Peygamber Efendimiz’e ( asm) komşu eylesin. Amin.