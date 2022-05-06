Şiir - Mustafa Balıkçı

Hakikatin gür sesisin Nur’un medyada dilisin Nurcuların gazetesisin Sen çok yaşa Yeni Asya Darbelere karşı koydun Daim hakkı savundun Gücünü Hak’ta buldun Sen çok yaşa Yeni Asya Zalimlerin hasmısın Mazlumların dostusun Hakkı söyler durursun Sen çok yaşa Yeni Asya Kapatıldın Yeni Nesil oldun Kapatıldın Tasvir oldun Asla kula kul olmadın Sen çok yaşa Yeni Asya Sana türlü baskı yapıldı İlân hakkın da kesildi Ama asla sesin kesilemedi Sen çok yaşa Yeni Asya Sekiz sayfa olsan da Hatta tek sayfa çıksan da Biz yine senin arkandayız 53. yaşın kutlu olsun Yeni Asya

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