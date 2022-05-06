Hakikatin gür sesisin
Nur’un medyada dilisin
Nurcuların gazetesisin
Sen çok yaşa Yeni Asya
Darbelere karşı koydun
Daim hakkı savundun
Gücünü Hak’ta buldun
Sen çok yaşa Yeni Asya
Zalimlerin hasmısın
Mazlumların dostusun
Hakkı söyler durursun
Sen çok yaşa Yeni Asya
Kapatıldın Yeni Nesil oldun
Kapatıldın Tasvir oldun
Asla kula kul olmadın
Sen çok yaşa Yeni Asya
Sana türlü baskı yapıldı
İlân hakkın da kesildi
Ama asla sesin kesilemedi
Sen çok yaşa Yeni Asya
Sekiz sayfa olsan da
Hatta tek sayfa çıksan da
Biz yine senin arkandayız
53. yaşın kutlu olsun Yeni Asya