"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 MAYIS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Kadılar, bugünkü hakimlerden daha yetkiliydi

Mustafa Göknur
06 Mayıs 2019, Pazartesi 01:19
İSLÂMDA ADALET

‘Osmanlı’da kadı bir mahkeme yargıcı olduğu kadar aynı zamanda bir noter, şehirdeki vakıfların müfettişi ve tabi ki belediye reisidir. Ayrıca, şehrin asayişini yürütmekle görevli zabitleri, subaşı, asesbaşı gibi görevlileri denetler, onların amiridir. Çarşı ve esnafın kontrolünü yapan muhtesip dediğimiz memurlar da ona bağlıdır.

Halk arasında vuku bulan adlî dâvâların görülmesinin yanı sıra, meselâ; yaralama olaylarında suçlunun bulunarak cezalandırılması, katillerin yakalanması, öldürülen kişinin diyetinin tesbiti ve alınması, vefat eden kişinin terekesinin tesbit edilerek varislerine dağıtılması gibi hukuk alanında, cami ve mescitlerin imam, hatip ve mütevelli tayini, kayyım, devirhan, müderris ataması, tekke, zâviye ve medrese gibi kurumların mütevellisinin ve diğer görevlilerinin tayini, vakıflarda zuhur eden mütevellilik anlaşmazlıklarının çözümü,

Sancağa atanan mutasarrıfın gelinceye kadar yerine vekilin göreve başlatılması ve bu işin takibi gibi idarî alanda, bulundukları sancak ve kazalarda zuhur eden eşkıya taifesinin takibi, yakalanması ve suçluların cezalandırılması,

Askerden kaçan ve mukabilinde eşkıyalık yapanları tesbit ederek orduya teslim edilmesi, askerî seferler zamanında asker toplanması ve bunların isimlerinin tesbiti, sefere çıkan asker için zahire temin edilmesi ve sefer için deve temini gibi askerî alanda,

Avârız ve nüzül hanelerin tesbit edilmesi ve bu vergilerin tahsili, imdâd-ı seferiyye ve imdâd-ı hazeriyye gibi vergilerin kaza, köy ve mahallelere taksimi ve toplanması, yine ayrıca sürsat ve beldar vergisi, arpa baha vergisi, ağnam rüsûmu gibi vergilerin tahsil edilmesi,

Çarşı ve pazarda satılan malların fiyatının belirlenmesi ve fahiş fiyata satılmasını engelleme, işletilmesi gereken toprak ve arazilerin timar tevcihi, tedavülde bulunan paraların kur ayarının takibi ve bunda olabilecek yolsuzlukları engelleme gibi mâlî alanda daha pek çok sayabileceğimiz hususta görev ve sorumlulukları olmuştur.

Okunma Sayısı: 134
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dualar huzur için

    Susarak sorunlar çözülmez

    Bereket ayında israftan kaçınmalıyız
    📷

    Yeni Asya Ramazan Sayfası

    Galatasaray averajla liderliğe yükseldi

    Türkiye genelinde ilk teravih namazı kılındı

    Gazze'de şehit sayısı 23'e yükseldi

    Aslan evinde kükredi

    Uçak havadayken alev aldı: 13 ölü

    Trump 'Ramazan' mesajı yayınladı

    Şırnak'ta çatışma: 2 asker şehit oldu

    Rusya'dan Venezuela çağrısı

    İsrail, Hamas komutanını öldürdü

    Kararnameyle değil, yasa ile kurulmalıydı

    Çiftçinin beklentisi karşılanmadı

    Seçimin iptali hukuken mümkün değil

    'Vekiller milyonluk araca böyle biner' haberlerine ilişkin TBMM'den açıklama

    Gazze'de sivilleri taşıyan araç da hedef alındı: Dünden bu yana 10 Filistinli şehit oldu!

    Şehitlerimizi dualarla ebediyete uğurluyoruz...

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Eğer seçim yenilenecekse...
    Genel

    Susarak sorunlar çözülmez
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasi ile gelip otokrasiye geçmek
    Yeni Asya'dan Size

    Toplantının ardından
    Genel

    Dualar huzur için
    📷
    Genel

    Yeni Asya Ramazan Sayfası
    M. Said ZEKİ

    Cezaevinde Risale-i Nur’a ihtiyaç var
    Süleyman KÖSMENE

    Şehr-i Ramazan’a merhaba
    Risale-i Nur'dan

    Oruç şükrün anahtarıdır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.