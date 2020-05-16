"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 MAYIS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Cezaevindeki bebeklerin orucu

Mustafa Göknur
16 Mayıs 2020, Cumartesi
ELİF’İN GÜNLÜĞÜ - Hazırlayan: MUSTAFA GÖKNUR

Sevgili Günlük;

Sen de şaşırdın değil mi? Hiç bebekler oruç tutar mı? Tutmaz.

Bu gün annemin telefonda konuşurken, mahzun bir şekilde “Allah, cezaevinde oruç tutan bebeklere ve annelerine yardım etsin.” dediğini duydum. Telefon konuşmasının bitmesini sabırsızlıkla bekledim.

- Anne hiç bebekler oruç tutar mı?

- Haklısın yavrum, bebekler oruç tutmaz. Şükran Teyze ile konuşuyordum. Kızı Emine bir yaşındaki bebeğiyle haksız yere cezaevinde. Kendisi iyi beslenemediği için bebeği de beslenemiyor tabi. Sanki, mecburî oruç tutmuş gibi oluyor masum yavru...

Annemin söylediklerinden ben de etkilendim. Çok üzüldüm. Duâlarıma onları da kattım:

“Her şeyi bilen, gören, duyan ve cevap veren Allah’ım! Cezaevinde bulunan masum ve suçsuz bebeklere, çocuklara yardım et. Amcalara, teyzelere ve onların yolunu bekleyen sevdiklerine de Ya Rab!” Amin.

Okunma Sayısı: 456
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    4 günlük sokak kısıtlaması başladı: Ayrıntılar neler? Kimler muaf tutulacak?

    Korku siyasetiyle nereye kadar?

    Turizmciler: Sektör bitik

    İşsiz sayısı 7-8 milyon artacak

    Koronavirüs salgını küresel gıda krizini tetikledi

    Son 24 saate dünya genelinde neler yaşandı?

    65 yaş üstünün sokağa çıkma saatleri değişti

    ABD'de ölü sayısı 90 bine yaklaştı

    Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti

    Türkiye'de iyileşen hasta sayısı 106 bin 133 oldu

    Otobüs biletlerinde tavan fiyat kararı

    'Yerli Kovid-19 ilacı Haziran'da tamamlanacak'

    Açıköğretim sınavları hakkında açıklama

    DSÖ'den Trump'a aşı cevabı

    "Kararları kim alıyor?"

    'Terhislerin 31 Mayıs, celplerin 5 Haziran'da başlaması planlanıyor'

    Taşıyıcılardan 250 bini İstanbul’da

    15-20 yaş arasındaki gençlerin de sokak hasreti son buldu

    21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirmesi yapıldı

    Giyim mağazaları için de tedbirler belirlendi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Güçlendikçe” zayıflamak
    Genel

    Korku siyasetiyle nereye kadar?
    Mustafa Göknur

    Cezaevindeki bebeklerin orucu
    Genel

    4 günlük sokak kısıtlaması başladı: Ayrıntılar neler? Kimler muaf tutulacak?
    Ahmet BATTAL

    Askıda Anayasa
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Salgın siyaseti ve çelişkileri
    Ali HAKKOYMAZ

    “Ben korona; var mı bana yan bakan!”
    Ali FERŞADOĞLU

    Lâtifelerimizi nasıl geliştirebiliriz?
    Risale-i Nur'dan

    İktisat, izzet ve kemal sebebidir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.