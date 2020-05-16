Cezaevindeki bebeklerin orucu

ELİF’İN GÜNLÜĞÜ - Hazırlayan: MUSTAFA GÖKNUR

Sevgili Günlük;

Sen de şaşırdın değil mi? Hiç bebekler oruç tutar mı? Tutmaz.

Bu gün annemin telefonda konuşurken, mahzun bir şekilde “Allah, cezaevinde oruç tutan bebeklere ve annelerine yardım etsin.” dediğini duydum. Telefon konuşmasının bitmesini sabırsızlıkla bekledim.

- Anne hiç bebekler oruç tutar mı?

- Haklısın yavrum, bebekler oruç tutmaz. Şükran Teyze ile konuşuyordum. Kızı Emine bir yaşındaki bebeğiyle haksız yere cezaevinde. Kendisi iyi beslenemediği için bebeği de beslenemiyor tabi. Sanki, mecburî oruç tutmuş gibi oluyor masum yavru...

Annemin söylediklerinden ben de etkilendim. Çok üzüldüm. Duâlarıma onları da kattım:

“Her şeyi bilen, gören, duyan ve cevap veren Allah’ım! Cezaevinde bulunan masum ve suçsuz bebeklere, çocuklara yardım et. Amcalara, teyzelere ve onların yolunu bekleyen sevdiklerine de Ya Rab!” Amin.

