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8 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Kör Hüseyin Paşa’nın torunu Fehmi Bey’in vefatı münasebetiyle

Mustafa ÖZTÜRKÇÜ
08 Nisan 2020, Çarşamba
Ülkemizin şark bölgelerinde, yıllar öncesi var olan ve günümüze kadar da devam edegelen “Bey, Ağa, Aşiret reisliği” gibi oluşumlar, adeta, müesseseleşmiş unsurlar olarak görülmektedir.

Bediüzzaman Hazretleri’nin nasihatleri ile isyandan vazgeçen Kör Hüseyin Paşa da, Ağrı’nın Patnos ilçesinde yaşayan Haydaran Aşireti’ndendir. Kör Hüseyin Paşa’nın oğlu Haydar Süphandağı ile vefatından önce Van’da görüşmüş ve Bediüzzaman Hazretleri ile babası arasında geçen hatıralarını dinlemiş ve notlar almıştık. Haydar Süphandağı’nın oğlu olan Fehmi Bey de, Van’da, bizim köyümüzde ikamet ediyordu. Fehmi Bey ile de uzun yıllar birlikte olduk ve dedesinden hatıralar dinledik. 

Hüseyin Paşa sağlığında, Bediüzzaman Hazretleri ile alâkadarlığı olmuştur.

O yıllarda Şark’ta cereyan eden bir takım olumsuz hadiseler bağlamında, Bediüzzaman’la, Van’ın Erek Dağı’ndaki mekânında görüşen Hüseyin Paşa, “Dinimiz ve namusumuz elden gidiyor, biz isyan etmek istiyoruz, bunun için senden izin istiyoruz” der. 

Bunun üzerine Bediüzzaman, “Bazı kumandanlar, reisler ve hükümet ricali dinsizlik yapıyorsa da, fısk yapıyorsa da, günah işliyorsa da, o dinsizlikler, o fısklar, o günahları yapanlara aittir. 

Onların emri altındakiler mesul olamazlar, masumdurlar. Kılıç çekmekle, karşı koymakla, iki taraftan da Müslüman kanı dökülecektir. Masumlar ezilecek ve belki daha da zulümler ve cinayetlere sebebiyet verilecektir. O, ise, din adına, İslâmiyet adına cihad olmaz. Dahilde karışıklık çıkartmak, ihtilâller ihsas etmek, hem dine, hem millete hem de memlekete zarardan başka bir şey getirmez” diyerek karşı çıkmıştır.” (Mufassal Tarihçe-i Hayat. A. Kadir Badıllı. c. 1: s. 563.)

Haydar Süphandağı’yla, merhum olmazdan evvel, Van’daki evinde görüşmüş, Üstad Bediüzzaman Hazretleri’yle alâkalı hatıralarını alarak arşivimize koymuştuk.

Aradan yıllar geçtikten sonra, yakinen tanıştığımız oğlu Fehmi Bey ile de Van’da bir araya gelerek, merhum babası ve dedesi Hüseyin Paşa ile alâkalı da bilgileri paylaşmıştık.

Bir Van seyahatımız sırasında, Van’da bizzat görüştüğümüz Fehmi Bey, dedesi Kör Hüseyin Paşa ve Bediüzzaman ile ilgili olarak şunları anlatmıştı: “Rahmetli babamın ve bizim büyüklerimizin anlattıklarına göre, doğudaki isyanlara katılıp katılmama konusunda, dedem önce Üstad’a gider ve konuşur, Üstad ise, kesinlikle kabul etmeyerek böyle bir iştirakın olmaması yönünde dedeme nasihatta bulunur ve dedem de buna uyar. Dedem bir kese altını Üstad’a getirir ve “Seyda, bu bizim zekâtımızdır, bunu alın ve talebelerinizin ihtiyacını karşılayın” der. Üstad ise, “Sizin çevrenizde zekâta muhtaç kimse yok mudur, onlara verin, bizim zekâta ihtiyacımız yok” diyerek kabul etmez. Şeyh Said de isyan etmek istediğini söyler ve Üstad’dan kendisine katılmasını ister. Üstad, ona da bu teşebbüsten vazeçmesini ister. “Bu milletin askerine kılıç çekilmez” diyerek ona da nasihat eder.

Kendisinden bu hatıraları dinlediğimiz Fehmi Bey, geçtiğimiz günlerde vefat etmiştir. Merhuma, Allah’tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı ve sabr-ı cemil diliyoruz.

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