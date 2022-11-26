Mevlana Halidî’den (ra) yadigâr cübbe

Hazret-i Mevlana Halid-i Bağdadî, hicrî on ikinci asrın müceddididir. Bediüzzaman Hazretleri ise, on üçüncü asrın müceddididir.

Günümüze intikal eden bu mühim mesele hakkında, Bediüzzaman Hazretlerinin talebelerinden Hafız Hacı Tevfik Göksu’nun, Sikke-i Tasdik-i Gaybî eserinin başlarında yazdığı değerlendirme mevcuttur. Onlardan birisi şöyledir:

İMAM-İ RABBANÎ’DEN SONRA...

“‘Bu Hazret-i Mevlana Halid, Üstadımın hemşehrisidir. Hem, İmam-ı Rabbanî’den sonra, tarîk-ı Nakşî’nin en mühim kahramanıdır; hem tarîk-ı Halidiye-i Nakşiyenin piridir.’ Risaleyi mütalaa ederken, Hazret-i Mevlana’nın tercüme-i halinden şu fıkrayı gördüm: Ashab-ı Kütüb-ü Sitte’den İmam-ı Hakim, Müstedrek’inde ve Ebu Davud, Kitab-ı Sünen’inde, Beyhaki Şuab-ı İman’da tahriç buyurdukları: Yani: ‘Her yüz senede Cenab-ı Hak bir müceddid-i din gönderiyor’ hadis-i şerifine mazhar ve mâsadak ve muzhir-i tam olan Mevlana Eşşehir, Kutbü’l-Ârifîn, Gavsü’l-Vasılîn, Varis-i Muhammedî, Kamilü’t-Tarikatü’l-Aliye ve’l-Müceddiye Halid-i Zülcenaheyn (kuddise sırruhu) ilâ ahir... Sonra, tarihçe-i hayatında gördüm ki; tevellüdü bin yüz doksan üç tarihindedir. (...) Hazret-i Mevlana’nın (ks) nesli, Hazret-i Osman bin Affan Radıyallâhu Anh’a mensuptur. Sonra gördüm ki; tercüme-i halinde istidad-ı fıtri ve kabiliyet-i harika ile sinni yirmiye baliğ olmadan evvel âlem-i ulema-i asr ve allame-i vakit olmuş. (...) Sonra, Üstadımın tarihçe-i hayatını düşündüm. Baktım; dört mühim noktada tevafuk ediyorlar.” (Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s.9, YAN)

BEDİÜZZAMAN’A YADİGÂR CÜBBE..

Mevlana Halid-i Bagdadî’nin giymiş olduğu cübbe Bediüzzaman Hazretlerine intikal etmiş, o da kabul etmiştir...

Cübbenin kendisine intikali hususunda şunları der, Bediüzzaman: “Bugünlerde, yüz senelik bir mesafede Hazret-i Mevlana Zülcenaheyn Halid Ziyaeddin kendi cübbesini, pek garib bir tarzda bana giydirmek için gönderdiğini bazı emarelerle bana kanaat geldi. Ben de o mübarek yüz yaşında cübbeyi giyiyorum. Cenab-ı Hakk’a şükrediyorum.” (Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s.242, YAN)

Cübbenin Bediüzzaman Hazretlerine Asiye Mülazımoğlu hanım tarafından intikal edilişinin hikayesinden bahsedelim...

ASİYE MÜLAZIMOĞLU KİMDİR?

“Asiye Mülazımoğlu, Mevlana Halid Hazretlerini hayattayken ziyaret edip ona talebe olan Küçük Âşık Mehmed’in torunu ve Risale-i Nur talebesidir. Kastamonu’ya yerleşmiş ve Mevlana Halid’in emaneti olan bu asırlık yadigâr cübbeyi sahibine, yani Bediüzzaman’a teslim etmiştir. (nurpedia.org)