"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ŞUBAT 2026 PAZAR - YIL: 57

Eve sadece “bir gazete’ gelmiyor!

Sebahattin YAŞAR
22 Şubat 2026, Pazar
Epeyce bir zamandır elden dağıtım problemi sebebiyle gazetemiz Yeni Asya evimize gelemiyordu.

Bir ara evimize yakın bir bayiden günlük olarak aldık, sonra o imkân da gitti. Bu sefer haftada bir toplu aldık. Aynı zamanda e-gazeteye de aboneydik, ama tabiî hiç biri günlük gazeteni eline alıp okumak gibi olmuyordu. Neticede kırk yılı bulan bir Yeni Asya sevdalısıyla gazete neredeyse kimliğimizin bir parçası olmuştu. Nitekim lise yıllığında adımız “yılın gazetecisi’ diye kayıtlara geçmişti. Zaten üniversite yıllarında hem muhabir, hem yazar, hem de okuyucusuyduk gazetemizin. Sonrasında o gün bugündür kol kola beraberliğimiz sürüp gitti. 

Bu gazete ismiyle anılan Yeni Asya topluğu ile sağlıklı bir sosyal çevre kazanmıştık. Gazete adıyla anılan bu şahs-ı manevî, bu cemaat vesileyle farklı şehirlerde, ülkelerde binlerce mümtaz insanla tanışmış oluyorduk. Bu aynı zamanda eşim ve çocuklarım için de geçerliydi. Düşünsenize nereye gitseniz Allah için sizi seven insanlar vardı. Bu bir anlamda dünyadaki Cennetti. Bu birliktelik insanı maddî ve manevî çağın yalnızlığından, sıkıntılarından kurtarıyordu. Bu arada eşiniz, çocuklarınız sağlıklı bir şahs-ı manevî içinde yetişiyor, gelişiyor ve iman ve Kur’ân hizmetlerine dahil olmuş oluyorlar, kendi hayatlarına da model yapıyorlardı.

Şükür ki, çocuklarımız büyürken evimizde haftanın bir günü erkeklere (Pazar sohbetleri) başka bir günü de kızlara (eşim aracılığıyla) sohbetler yapılıyordu. Bu aslında farkında bile olmadan bizlerin, çocuklarımızın yetişmesi demekti. Nitekim sonrasında onların da evlerinde sohbetler eksik olmadı. Sadece bu durum bile büyük bir şükrün vesilesiydi. Böyle bir muhteşem topluluğun içinde olmak büyük bir nimetti. Rabbimiz bu şahs-ı manevîyi her türlü dahili ve harici belâlardan, fitnelerden muhafaza eylesin. Kıyamete kadar böyle bir şahs-ı mane-vîye ihtiyaç var. Şimdilerde evlâtlarımızla birlikte torunlarımız bu şahs-ı manevîde gazetemiz, dergilerimiz, neşriyatımız ve Risale-i Nur sohbetleriyle birlikte nefes alıyorlar.

Diyeceğim o ki, şimdilerde elden dağıtımla gazetemiz yeniden evimize gelmeye başladı. Doğrusu evimize sadece bir gazete değil, gazete ile birlikte evimize Risale-i Nur süzgecinden geçmiş ilâhiyatçı, hukukçu gibi onlarca bilim birikimi olan bir şahs-ı manevî geliyordu. 

Gazete evinize gelince, önce bina girişinde görevli, sonra gelip geçen komşular bir göz atıyor, sonrasında evinizde eşiniz, çocuklarınız gazete ile müşerref oluyorlar.

Siz geçin öyle “artık basılı gazete okunmuyor” diyenleri. O gazetenin varlığı, apartmandan içeri girmesi bile yetiyor. O bir şahs-ı maneviyi temsil ediyor. Bir güzel de herkes ilgi duyduğu haberleri, köşeleri okuyor. Evinize gönül rahatlığı ile bir gazetenin girmesi çok güzel bir şey. Evinize gazeteniz gelsin, ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız.

Okunma Sayısı: 192
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tunca Nehri'nin debisi yükseldi, Meriç Nehri'nde taşkınlar oluştu

    Motorine gerilim zammı

    ABD’li Senatör soykırımı savundu

    Trump, İran’a saldırıyı değerlendiriyormuş

    “Gazze Barış Kurulu” bir tiyatro

    Canlı: Tavizsiz istikrar çizgisinde 57. yıl

    ABD'liler de İsrail'i istemiyor - ABD'li gazeteci: İsrail, ABD için çok büyük bir yük

    Köklü bir çınar

    Almanya ve İsveç de vatandaşlarını uyardı: İran'ı acilen terk edin

    New York Times: ABD, Katar'daki yüzlerce askerini tahliye etti

    Lübnan: İsrail saldırıları diplomatik çabaları ve istikrarı düşmanca hedef alıyor

    Kendisini iyice küçülttü! - ABD'li büyükelçiye göre Nil-Fırat bölgesi ve nükleer silahlar İsrail'in hakkıymış!

    Mahkeme kararına rağmen %10'luk 'küresel tarife' uygulayacağını duyurdu

    Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen tekne vuruldu: 3 kişi öldürüldü

    Malatya Pütürge'de 4,5 büyüklüğünde deprem
    📷

    21 ŞUBAT'A ÖZEL: 57. YIL ÖZEL SAYIMIZI ÜCRETSİZ OLARAK İNDİREBİLİRSİNİZ

    Bir duruşun hikâyesi

    Kararlı duruşunu takdirle takip ediyoruz

    Cesaretli ve objektif yayıncılık yapıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.