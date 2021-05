Bayramlar rahmettir

Bunca musîbet, sıkıntı, zorluk ve kısıtlamalara rağmen Allah’a sonsuz şükürler olsun ki: Seksen üç senelik bir Kadir Gecesi’ni-şartların gereği olarak- “itikâfta” gibi eda ettik. Allah kabul etsin. Yarından sonra da Mübarek Ramazan Bayramı’nı eda edeceğiz.

Allah’a kul olmanın gereği olan bir ay müddetçe tevekkül ve teslimiyetle birçok nefsî arzu ve isteklerinden fedakârlık yaparak tuttukları orucun mükâfatı olarak ayrı bir İnsanî Sultanlığa geçiş, nimet ve ikrama sahip oluyorlar. Elbette bu bayramda akraba, dost ziyaretleri coşku ve irtibatını yaşayamayacağız.

Her şeye rağmen sağlıklı olarak Mübarek Ramazan Bayramı’na ulaşmak ve tadında yaşamak büyük bir nimet ve Allah’ın ikramı. Gerçek mü’minler için “Bayramlar” günübirlik hadiseler asla değildir. Manevî boyutu, ruh, his ve coşku patlamasıdır. Yaratan ile yaratılan arasındaki en önemli bir bağ ve teslimiyettir. Her şeye rağmen, şu satırları ruh ve bedeni dünyamızda yaşamaya çalışalım.

Mevlâ bizi affede

Bayram o bayram olur

Cürm ü hatalar gide

Bayram o bayram olur.

İslâm yeniden doğa

Bayram o bayram olur.

Işık zulmeti boğa

Bayram o bayram olur.

Can bula cananını,

Bayram ol bayram ola.

Kul bula sultanını;

Bayram ol bayram ola.

Hüznü keder def ola,

Dilde hicap ref ola,

Cümle günah af ola,

Bayram ol bayram ola.

Asrın gönül sultanının o büyük ufkuna şahitlik eden şu ifadeleri de not düşelim:

“Aziz, sıddık, fedakâr kardeşlerim, Çok yerlerden telgraf ve mektuplarla bayram tebrikleri aldığım, vârislerim olan Medresetü’z-Zehra erkânları benim bedelime hem kendilerini, hem o has kardeşlerimizin bayramlarını tebrik etmekle beraber, âlem-i İslâmın büyük bayramının arefesi olan ve şimdilik Asya ve Afrika’da inkişafa başlayan Müslüman’ı birbirine kardeş ve maddî ve mânevî yardımcı yapan İttihad-ı İslâmın ve Kur’ân-ı Hakîmin kudsî kanunlarının o yeni İslâmî devletlerin kanun-u esasîsi olmasından dolayı büyük bayram-ı İslâmiyeyi tebrik ve dinler içinde bütün ahkâm ve hakikatlerini akla ve hüccetlere istinad ettiren Kur’ân-ı Hakîmin, zuhura gelen küfr-ü mutlakı tek başıyla kırmasına çok emareler görülmesi ve beşer istikbalinin de, bu gelen bayramını tebrikle beraber, Medresetü’z-Zehranın ve bütün Nur Talebelerinin hem dahil, hem hariçte, hem Arapça, hem Türkçe Nurlar’ın neşriyatına çalışmalarını… (...) Hasta kardeşiniz Said Nursî (EMİRDAĞ Lâhikası, s: 336)

Bu zor şartlarda bütün Müslüman ülkelerdeki ve dünyanın dört bir yanındaki din kardeşlerimizin Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum. Cenabı Hakk’ın insanlığı teslim alan bu büyük musîbeti en kısa zamanda bertaraf etmesini niyaz ediyorum. Biz kulların da hata ve günahlarımızdan ders çıkararak daha dikkatli olma dersini alacağımızı ümit ve niyaz ediyorum. Haram, günah ve hatalarımıza karşı daha dikkatli olmamızı temenni ediyorum.

Bayramlar, aynı zamanda, gafleti öteleyen, intibah ve teyakkuzu gerektiren bir vesile ve zamandır. Duâ; büyük bir ibadet ve haramlara karşı bir zırhtır. Kendimizi ve sevdiklerimizi koruyup, müsbete yönlendirecek manevî bir silâhtır. Özellikle bu mübarek günlerde ismen dostları anan ve duâ eden ve de dostları tarafından anılan olabilirsek en bahtiyarlardan oluruz! Dinî bayramlarımız, bağışlanmanın bir anı ve harmanıdır.

Bayramlar; nefisleri, kinleri, ithamları, inatları kıracak en büyük ve etkili güçtür.

Bayramlar; sevginin, ilginin, kardeşliğin, imanın öne çıktığı manevî atmosferlerdir. Yüreklere ebedî bayram mayası çalalım ki kalplerde sonsuz sevgiler açılsın. Ya Rabbi! bizi kendine kul eyle yoksa abâd oluruz. Ağyâra kul eyleme yoksa, berbâd oluruz.

Çiçek çiçeğe benzer, ama GÜL başkadır, İnsan insana benzer, ama DOST başkadır, Gün güne benzer, ama BAYRAMLAR başkadır. Eviniz huzurla, Yüreğiniz umutla dolsun. Geçmiş Leyle-i Kadrinizi ve Bu Mübarek Ramazan Bayramınızı ruhu canımla tebrik ediyorum. İmanlı, huzur ve saadetler diliyorum...