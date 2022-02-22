Gezinin genel bir değerlendirmesi

ANADOLU YOLLARINDA NURLU HAKİKATLER NURLU YÜZLER (9)

Üç kişilik bir heyetle Allah rızası, abi ve kardeşlerimizle kucaklaşmak ve hasret gidermek için çıktığımız bu seyahatimiz çok güzel geçti. “Hizmet Seyahatimiz”, gerçekten, samimî, sabırlı, uhuvvetle devam etti ve sona erdi. Bu nimeti bahşedip, nasip eden Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bizi candan kabul edip kucaklayan bütün cemaat fertlerine çok teşekkür ediyoruz.

“Hizmet Seyahatimiz” 19 gün sürdü. Bu müddet zarfında 17 il, 34 ilçe 400’e yakın can dostlarla muhatap olduk. Gördüklerimizi ve hissettiklerimizi de not ettik. Onları paylaşalım.

· Anadolu yollarındaydık. Trakya ve Ege Bölgesi’nden sonra İç Anadolu, GAP ve Akdeniz Bölgelerini içine alan hizmet seyahat planımızın ana hatlarının bazıları yukarıda zikrettiğimiz hedeflerdi.

· Her kademede ve her mahal ve bölgede irtibatların devamlı hale gelmesi çok faydalı ve güzel olur. Cemaatimizde bu konuda bir susamışlık ve hasreti açıkça yaşayıp hissettik.

· Cemaatimize karşı insaf sınırlarını zorlayan iç ve dıştan gelen olumsuzluklara rağmen, hizmetlerin kesintisiz devam ettiğine şahit olduk.

· Yayınlarımıza, neşriyatımıza, özellikle gazetemiz Yeni Asya’ya tam sahip çıkma gayretinin devam ettiğini gördük.

· Aile içi iletişim, çocuk, talebe ve gençlerin eğitiminin sorumluluğumuzu planlayarak devam ettirmenin gereği ortaya çıktı.

· Her mahallin kendi hizmetlerine odaklanıp bütün hizmet faaliyetlerini ona bağlı olarak sürdürmek. Fikir ve enerjileri dağıtmadan mesaileri sarf etmek ve cemaatin bütün fertlerini içine alacak hizmet faaliyetleri üretmek gerek.

· Karşılıklı ziyaretlere aşkı, şevki arttıran hizmetleri yaygınlaştırmak.

· Manevî kazanç, tecrübe, hatıra, plan ve projeleri birlikte tezekkür edip paylaşmak için sürekli bir gayrete ihtiyaç var.

· Omuzumuza ihsan-ı İlâhî tarafından konulmuş olan bu hizmetin gerektirdiği, fedakârlıklara biraz daha önem vermek gerekiyor.

· Yapacağımız meşveretleri esası ve usûlüne uyarak ve sağlam esaslar üzerinde bina etmek, meşveretten çıkan kararların uygulanmasını teşvik ederek paylaşmak.

· Şahs-ı manevinin eski hadimleriyle hasret gidermek ve iletişimi arttırmak.

· Ümitsizliğe karşı ümidi yeşertmek ve “müfritane irtibat!” teşhisine mâsadak olmak.

· Yayınlarımıza sahip çıkıp takip etmek, neşir hizmetimizi de aksatmamak.

· Yeni ve fıtrata uygun hizmet tarzlarını öğrenip bu hizmetlerle iftihar edip bütün cemaate mal etmenin gayretinde olmak.

· Trollerin kasıtlı hücumları karşısında birbirimize sahip çıkmalı ve aidiyet duygusu ile hareket etmeliyiz.

· Aile içi irtibat, iletişim ve nezaketle meselelerin üzerinde durmamız lâzım.

· Gençlerimizin içinde bulunduğu ortamın ahir zaman dehşeti şartlarında olduğunun idrakiyle onlara samimî yaklaşımlarla dâvâya kazandırılmasına çalışmak.

· Meşrû meşverete önem verip bu konuda tarafgirliğe gitmeden mizaç ve karakterlere saygı göstererek istikameti muhafaza etmek önemli.

· Demokratik çizgi olarak sosyal faaliyetlerimizde il ve bölge bazında medenî ziyaretleri başlatıp devam ettirmek lâzım.

Kazasız, belâsız, halis, samimî, semereli ziyaretlerin devamlı yapması dilek ve temennilerimle. (SON)

NOT: Can dostumuz, Alanya’nın ehl-i hizmet ve istikamet kahramanlarından değerli kardeşim Emekli Öğretmen Hüseyin Ulusoy başta olmak üzere, bütün vefat eden Nur Talebesi; abi kardeş ve bacılarımıza taziyetlerimi sunuyor, aile ve dostlarına baş sağlığı diliyorum.

Makamları Cennet olsun. Amin...