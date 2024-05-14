TÜM EĞİTİM AŞAMALARINDA ÇOCUKLARIMIZI ATATÜRKÇÜ OLARAK YETİŞTİRME DAYATMASINDAN VAZGEÇİN!

Nihat Orhan - İstanbul

Yeni müfredat da aynı

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya: “Gerek köhnemiş yasal mevzuatın etkisiyle, gerekse kalıplaşmış zihniyet ve alışkanlıkların baskısıyla eğitim alanının yeni müfredatta da Atatürkçülük dayatmasından kurtarılamadığını üzülerek gözlemlemekteyiz.”

Öncelikle yapılması gereken

“Yapılması gereken, öncelikle eğitim zemininin Kemalist dayatma alanı olmaktan çıkartılmasıdır. Okullar çocuklarımıza resmî ideolojinin ezberlettirildiği değil, fıtrî ve teknik bilgi ve becerilerle tahlil gücünün kazandırıldığı bir platform olmalıdır.”

***

Eğitimde Kemalizm dayatması bitmeli

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, “Ana okuldan başlayarak tüm okul ve eğitim aşamalarında çocuklarımızı, gençlerimizi Atatürkçü olarak yetiştirme dayatmasından vazgeçin!” dedi.

Özgür-Der, yeni bir müfredat hazırlığı içinde olan Milli Eğitim Bakanlığı’na yayınladığı basın açıklaması ile çağrıda bulundu. Özgür-Der’den yapılan açıklamada şunlar söylendi: “Tüm yenilenme, gelişme çabalarına rağmen halen Türkiye’de eğitim alanının resmi ideolojik dayatmaların en yoğun sergilendiği zemin olma özelliği maalesef yeni müfredat arayışlarında da değişmiş, aşılabilmiş değildir. Gerek köhnemiş yasal mevzuatın etkisiyle, gerekse de kalıplaşmış zihniyet ve alışkanlıkların baskısıyla eğitim alanının Atatürkçülük dayatması ve Atatürk putlaştırılmasından kurtarılamadığını üzülerek gözlemlemekteyiz. Oysa okullar çocuklarımıza resmi ideolojinin ve idollerinin ezberlettirildiği ve kutsandığı değil, fıtri ve teknik bilgilerin, becerilerin ve tahlil gücünün kazandırıldığı bir platform olmalıdır.”

Kimse memnun olmayacak

“Tabularını tüm topluma dayatma hastalığından bir türlü kurtulamayan çevreleri ikna etme, onları kızdırmama, ürkütmeme endişesiyle atılan adımlar sonuç vermeyecek, anlamsız düzenlemeler olmaya mahkumdur. Fincancı katırlarını ürkütmeme kaygısıyla takınılan bu tavırlar haktan ve adaletten uzak olduğu gibi, söz konusu fanatik kesimleri razı etmeye de yetmeyecek, sonuçta kimsenin memnun olmadığı düzenlemeler olarak kalacaktır. Konu hakkında bugüne dek çokça söz sarfedildi; çokça talep ilettik, eleştirilerde, itirazlarda bulunduk. Burada bunları tekrar etmeye gerek görmüyor; sadece haklı, insani, İslami talebimizi ve uyarımızı bir kez daha yineliyoruz.”

Cesur ve adil bir tavır alın

“Yapılması gereken şey öncelikle ve acilen eğitim zemininin Kemalist dayatma alanı olmaktan çıkartılmasıdır. Ana okuldan başlayarak tüm okul ve eğitim aşamalarında çocuklarımızı, gençlerimizi Atatürkçü olarak yetiştirme dayatmasından vazgeçin! Bırakın çocukların, gençlerin fikri planda nasıl yetiştirilmesi gerektiğine aileleri karar versin! Bu anlayışla yeni müfredat hazırlığı içindeki Eğitim Bakanlığı’nı ve daha genelde de iktidarı daha cesur ve adil bir tavır almaya, resmi ideolojik dayatmalarla hareket etmekten vazgeçmeye ve nihai tahlilde artık Türkiye’yi mezardan yönetilen bir ülke olma görüntüsünden çıkarmaya çağırıyoruz.”

***

Konuyla ilgili benzer içerikleri okumak için tıklayınız: