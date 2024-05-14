"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 MAYIS 2024 SALI - YIL: 55

Aile hayatımız ve saadet yolları

Nejat EREN
14 Mayıs 2024, Salı
Aile hayatı, iki ayrı cinsin birleşmesinden oluşan bir saadet yuvasıdır. Bu sıcak yuvanın yaratanın arzuları doğrultusunda yürümesi dünya ve ahiret mutluluğunun neticesidir.

Evlilik, oldukça önemli bir müessesedir. İzdivaçtan önceki basamaklardan başlayan çok dikkati planlamalar mutlu ve sıcak bir yavanın temek taşlarıdır. Yeni yuva kuracaklar, bu zamanda ince ayrıntılara kadar dikkat etmelidirler. Bunların atlanması ya yıllarca acı çekmek, ya da hazin boşanmaları netice verebilmektedir. Evliliğin, en tatlı meyvesi de çocuklardır. Erkek çocuk nimet, kız çocuk hasenedir. Allah (cc) nimetin hesabını sorar, haseneye mükâfat verir.

Çocuklar ebeveynlerin rehberlik ve şefkatlerine muhtaçtırlar. Onları hayatın gerçekleri ve kendileriyle barışık yetişmeleri aile ortamının mutluluğuyla yakından ilgilidir. Aile fertlerindeki, iyilik, sevgi ve saygılı davranışlarla güzel örnek olmak önemlidir. Bu da ilkönce ebeveynlerin bunu yaşamasıyla mümkündür. Çocuklara zamanında güzel terbiye verilmemesi, en fazla anne babaya vicdan azabı çektirir. Ahirette de dâvâcı olup, “Neden beni imanla terbiye ettirmediniz?” şikâyetine yol açar.

Çocukların, fıtrî, hissî, ruhî ve genetik olarak anne babadan farklı olduğunu kabul ederek, o karakter ve kişilik potansiyellerine saygı duyulmalıdır. Onların manevî hayatlarını şekillendirmek, küçük yaşlardan başlayarak: Allah, peygamber, iman, İslâm, namaz, doğruluk ..vb gibi güzel ahlakı sevdirerek öğretmek gerekir. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras, servet değil; güzel eğitim ve ahlâktır.”

Ergenlik döneminde çocukların yaşayacağı değişimleri dikkate alarak davranmak onarı rahatlatır. 

Eşlerimizle olan münasebetlerimiz, çocuklarımıza beslediğimiz muhabbetten aşağı kalmamalıdır. Aile fertleri arasındaki karşılık beklemeden “merhamet etmek”, hiçbir mazerete sığınmadan ailede manevi atmosferi tesis etmek çok önemlidir.

Evlerde sünnet olan meşveretin yerleştirilmesinin önemli bir yeri vardır. Kur’ân “İşlerini istişare ile yürütürler.” (Şûrâ, 38) emri ve Peygamber Efendimiz’e (a.s.m) Hitâben de “İşleri onlarla müşavere et.” (âl-i İmrân, 159) buyurulması dikkat çekicidir. Bediüzzaman da bu ilâhî emirlere uymuş ve hizmet ehline istişareyi miras bırakmıştır.

Evleri bir medrese-yi nuriye yapmak: Allah sevgisini, emir ve yasaklarını bilmek, uymak isteyen çocuklara tam temel esaslardır. Bu önemli görev ihmal edilmemelidir.

Ailede mahremiyet anlayışının kazandırılması, zorlayarak, korkutarak olmamalıdır. TV ve interneti çok dikkatli bir kontrolle mahremiyetin ihlal edilmesine izin vermemelidir. Disiplini elden bırakmadan, sıkmadan ve yanlış yapmadan esas kaideler öğretilmelidir. Aksi takdirde, umulmayan olumsuzluklar, söylenenin zıddını yapan ya da konuşmayan, özgüveni eksik bireyler karsımıza çıkabilir. Başkalarının odalarına izin isteyerek girme usulü küçük yaşlardan itibaren öğretilmelidir.

Aile fertleri, birbirlerine iltifatlarını, ruhlarını hoşnut edici güzel sözleri esirgememeli. Bunları her gün tatbik edip kullanmalıdır. 

Ailede temel değerlerin öğretilmesinde aile güvenliğinin nişanesidir. Temizlik imanın yarısı olduğu hakikati, tertipli olmanın önemi, kalıcı bir sevgi, tepkilerde tavırları iyi ayarlamak, tevazunun evde başlaması, kişinin yaratıcısına, kendisine ve diğer insanlara karşı, fıtrilik ve dürüstlüğün öneminin kavranması çok önemlidir.

Netice olarak: “Toplumu, başkalarını ve dünyayı değiştirmek” yerine kendimizi değiştirmeye çalışalım. Güzel numune ve örnek olmaktır asıl olan. 

Okunma Sayısı: 113
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Eğitimde Kemalizm dayatması bitmeli

    6,3 milyon tapuya e-haciz konuldu

    Kanserlerin yüzde 40’ı obezite ile bağlantılı

    Ayasofya gönüllüsü dualarla

    Filistinli anneler için yürüdüler

    Soma mağdurları: Adaleti AİHM’de bulacağız

    Yargıtay’da kriz sürüyor

    Gazze’de ölü sayısı 35 bini geçti

    İYİ Parti’den bir istifa daha

    Cari açık 31.23 milyar dolar

    Lazzarini: Gazze’de güvenli bölge yok

    Brezilya'daki sel afetinde ölü sayısı artıyor

    Nereye gideceklerini bilemeden Refah'tan da ayrılmak zorunda kaldılar

    AVM'ler niye dolu?

    “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi” açıklandı - Ekonomistler nasıl değerlendirdi?
    📷

    Bediüzzaman Mevlidinde muhabbet mesajları

    Sağlıkta şiddete karşı ortak tavır gösterilmeli

    1 emekliye 1,5 çalışan düşüyor

    Patates depoda 4 lira, markette 20 liraya satılıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    14 Mayıs, 31 Mart ve...
    Genel

    6,3 milyon tapuya e-haciz konuldu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrat misyon ne durumda?
    Genel

    Eğitimde Kemalizm dayatması bitmeli
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Tasarruf paketi tutar mı?
    Ali FERŞADOĞLU

    Risâle-i Nur’un hedefi nedir?
    Süleyman KÖSMENE

    Kurbanlıklar görücüye çıktı
    Orhan Ali YILMAZ

    (Yeni) Türkiye Yüzyılı’mız...
    Cevher İLHAN

    Önce demokratikleşme zemini

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.