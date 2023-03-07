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7 MART 2023 SALI - YIL: 54

İstifadeli bir okuma programı

Nejat EREN
07 Mart 2023, Salı
Risale-i Nur okuma faaliyeti olarak İzmit Yeni Asya okuyucularımızın davetine icabet edip bir haftalık çok verimli ve semeradar bir programa iştirak ettim.

Çok verimli, müzakereli tatmin edici bir proğramı kusursuz diyebileceğim bir nimet olarak rabbim nasip etti. İştirak edenlerin duygularını şevke medar olur düşüncesiyle paylaşmak istedim.

HAMİT ÖZDEL, İZMİT: Yedi günlük okuma programında insan ömrünün bir müminin yaşadığı hayatı kafasında cennetten bir köşe olarak değerlendiriyorum. Programlar çok güzel oldu. Bu programı organize eden kardeşlere de teşekkür ediyoruz. Bu programların sık sık yapılması lâzım.

İLHAN ÖZEL, İZMİT: Evet yetişkin abilerimizle birlikte Allah rızasını gözeterek, ihlas dairesinde Risale-i Nurlardan dolu dolu istifade ettik.

İSMAİL ARAFAT, TEKİRDAĞ: Risale-i Nur hakkındaki hakikatler, insanlar ve hayat için mühim bir yer işgal ettiği bir vakıadır. Bu konuda asıl önemli olan da şefkat ve muhabbettir. İşte bu programlarda bunu biz yaşıyoruz ve o eksiğimizi de gideriyoruz. Muhabbet ettikçe muhabbet duyguları zenginleşmesi o duyguların antrenmanıyla birlikte inşallah kâinata daha şefkatli, merhametli, hikmetli bakıyoruz.

CEVDET ÖZDEMİR, İZMİT: Bu programın faydaları hakkında sayfalar dolusu yorum yapsak yine azdır. Öne çıkan birkaçını açıklayalım. Sırrı ihlasa dayanan hizmetimizin kaynağı olan üç elif ittifak etmezse, üç elif eder bir çizgi üzerinde ittifak etse yüz onbir eder sırrı tezahür ediyor. Müfritane irtibatın en güzel hayata yansımalarını yaşıyoruz. Her bir abimizin farklı mizaç, anlatma, yorum ve kabiliyetlerini hizmet birikimini ve tecrübelerini algılıyor ve hizmetlerimizi şevkle sürur içinde yapmayı burada öğreniyoruz. Her bir ders konusunu detaylı takip edilip algılıyor ve yaşayabiliyoruz. Müfritane irtibatı yaşayan ve bizlere tavsiye eden üstadımızın tebliğini burada en güzel şekilde yaşıyoruz.

HİLMİ ÖNBAŞ, İZMİT: Bu tür okuma programları tertip edenlere ve katılan kardeşlerimin hepsine teşekkür ederim. Birlik beraberliğimizi, şevkimizi artırdık. Pekişen ilmi bilgilerimizin yaşantımıza geçirmemizi Cenabı Allah nasip etsin.

NAZIM AYDIN, BURSA: İzmit’te böyle bir güzel programı tertip eden kardeşlerimizi en kalbi teşekkürlerimi iletiyorum. Risale-i Nur’larda anlamadığımız şeyleri anlamaya çalıştık. Gayret ettik. Beynimiz, kalbimiz, ruhumuz çok istifade etti.

Halit ÇAMLICA, İZMİT: Programda emeği geçenlerden Allah razı olsun. Buradaki kardeşlerimiz hepsi kendi mahallerine intikal ettiklerinde kavli leyyinle deprem hakikatlerini, depremin içindeki bize verilen mesajları bu konuda kafalarında olan soruları ehli iman kardeşlere anlatmaları gerekir.

BİLAL KUL, İZMİT: Ben bu okuma programlarına ilk defa geliyorum. Birçok şey öğrendik. İçinde bulunduğumuz birçok nimete şükür etmeyi unutmuş vaziyette olduğumun farkına vardım. Bu program benim için bu eksikliğimi hatırlatmaya vesile oldu.

NURULLAH ÇETİNKAYA, TEKİRDAĞ: İştirak ettiğim programların sonuncusu olması ve ehil insanlardan bilmediğimiz ince meseleleri bu son programda öğrenmiş olduk.

REMZİ KÖYLÜ, İZMİT: Bir haftalık yetişkinler programının çok verimli olduğuna inanıyorum. Muhabbet ve kaynaşma vesile oldu. Herkesten Allah razı olsun. Cenabı Allah seneye de tekrarını nasip eder inşaallah.

Okunma Sayısı: 216
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