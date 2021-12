Kayseri 4. Kitap Fuarı ve Yeni Asya farkı

Pandemi musîbeti bütün insanlığı ve ülkenin gündemini meşgul etti. Cemaat olarak biz de bu musîbetten bir şekilde nasibimizi aldık.

Fakat bizim şu bahtiyarlığımız var ki: elimizde fıtratın ve insan hayatının her kademesinin, her derdinin, her probleminin anahtar ve çözümü olan manevî bir kaynak olan Kur’ân tefsiri Risale-i Nurlar var. Bu da bize Allah‘ın bahşettiği en büyük bir ihsan, İlâhî bir nimettir.

Yıllardan beri Anadolu’nun bağrında bu kudsî hizmet ve sırf Allah rızası için yapmış olduğumuz hizmet seyahatlerinde bunun çok güzel örneklerini yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz.

Geçen hafta sonu İzmir’in Payamlı Yetişkinler Okuma Programının bitiminde, değerli dâvâ arkadaşlarımızdan yönetim kurulu üyemiz Ali Demir ve hizmet ehli Osman Yiğit kardeşimizle yine kudsî hizmetimiz için yola koyulduk. Amacımız böyle güzel programların neticelerini dostlarımızla paylaşmak ve onların duâ ve teklifleri ile daha ufuk açıcı Risale-i Nur hizmetlerine odaklanmaktır.

Bu mini Anadolu seyahatinde lâyık olmadığınız, fakat yine Allah’ın bir ihsanı olan çok güzel manzaralarla, hizmet hatıralarıyla yolculuğumuza devam ediyor. İzmir’den başlayan bu seyahatimiz Aydın, Muğla, Fethiye, Antalya, Konya, Aksaray, Nevşehir, Kayseri ile devam ediyor.

Bu yazının ağırlık merkezi Kayseri olacak. Çünkü bir tevafuk olarak Kayseri’de, “Kayseri. 4. Kitap Fuarı’nın Açılışının” 3 Aralık Cuma günü olmasıydı. Her gittiğimiz yerde olduğu gibi Kayserili dostlarımız da bizi çok bir sıcak ve hasret dolu bir buluşma ve karşılama yaptılar. Kayserili dostlarımızın sıcak ilgi, alâkaları ve yılların hasretini içine olan paylaşım ve ısrarlarına ve bir tevafuk olan fuara açılışına Yönetim Kurulumuz adına katılmak durumunda kaldık.

Kayseri’de 200 yayın kuruluşunun katıldığı bu kitap fuarında, bir acı gerçek midir? Bir iftihar vesilesi midir? Gerçekten bunu tesbitte zorlanıyorum. Fakat bir itirafta bulunmak ve bir tesbit yapmak gerekiyor, Risale-i Nurlar’ın teşhir edildiği tek stant medar iftarımız Yeni Asya’mızın standıydı.

Fuar alanını hemen hemen tamamını dolaştık. Burada Yeni Asya’dan başka Risale-i Nurlar’ı teşhir eden, satışını yapan, ziyaretçilere hizmet eden bir başka yayınevi var mıdır diye çevreyi dolaştık. Yeni Asya’dan başka hiçbir yayın kuruluşunun olmadığını gördük.

Bir başka önemli nokta ve iftihar vesilesi Kayseri Yeni Asya, şahs-ı manevisinin bütün fertlerinin bu faaliyete tam katkı ve desteğiydi. Ama bir önemli nokta da yıllardan beri ailece tanıştığımız ve samimî irtibatlarımızın olduğu Ortakaş ailesinden, Nimet Hanımefendi ablamızın standımıza bütün enerjisiyle sahip çıkan o asil hareketiydi. Nasıl bir heyecan nasıl bir aşk ve şevkle her gelene, çocuk olsun, bayan olsun, yaşlı olsun kim olursa olsun Kur’ân’ı Kerîm’in, Risale-i Nurlar’ın önemini anlatmakla meşguldü. Hikmet Önbaş arkadaşımız da en büyük yardımcı ve refakatçiydi.

Cuma namazından sonra kendisine sordum: “Nimet Abla; bugünkü fuar açılışındaki hissiyatını öğrenebilir miyim?”

Cevap çok net ve çok çarpıcıydı: “Elhamdülillah Risale-i Nurlar’ı en etkili şekilde Kayserililere en güzel şekilde tanıttık. Çok bahtiyarız! Satışlarımız da iyi. İlgi de çok iyi. İnşallah burada dokuz gün bu heyecanla burada kalmaya devam edeceğiz!”

Nurculuk, Risale-i Nur, Yeni Asya adına bu ifadeler net olarak bir meslek ve meşrebin beyanı ve itirafı idi.

Yeni Asya istikametle Risale-i Nurlar ve müellifi Bediüzzaman Said Nursî için amacını ve hedefini belirlemiş bu amaç ve hedefe kilitlenmiş ve hizmet yapmaya devam ediyor. Tebrikler Kayseri Yeni Asya sevdalılarına! Tebrikler Yeni Asya’nın cesaretli, kahraman mensupları, yazarları, idarecileri, okurları ve sevdalılarına! Allah’a emanet olunuz.