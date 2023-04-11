Mert bir dava adamı Mehmet Kutlular - 1

Vefatının ikinci yılında hasret ve dualarla yad ettiğimiz merhum Mehmet Kutlular ağabeyden bahsetmek istiyorum.

Bazı önemli hizmetlerini dua yerine geçmesi temennisiyle hatırlatmayı bir hizmet vefası olarak görüyorum. Ruhu şâd mekanı cennet olsun inşallah.

A- DOĞDUĞU YER VE ÖZELLİKLERİ

Mehmet Kutlular, 1938’de Balıkesir’in Gönen kazasının, Tırnava mahallesinde doğmuştur. Karakterini, ailesinin etkisi ve âlimler yetiştiren Gönen toprağının bereketi şekillendirmişti.

Risâle-i Nurlarla ilk tanışması 1957’de Manisa’da askerlik yaptığı dönemdedir. Hayatını Risale-i Nur’a vakfetme tasavvuru ve beklentisini Zübeyir Gündüzalp’ın tedrisinde İstanbul Kirazlı Mescitte olgunlaşmıştır. Çok takdir ettiği Zübeyir Gündüzalp’i “Zübeyir Ağabey, siyasi meselelerde katiyen yuvarlak konuşmazdı!” diye beyan eder. Yeni Asya imtiyaz sahipliğini Zübeyir Gündüzalp’ın bizzat kendisine verdiğini iftiharla beyan etmişti. Yeni Asya’nın sorumluluğunu üstlenmesinde, Gündüzalp’in vakarlı ve kararlı teklifi olmuştu. Zübeyir Gündüzalp’ten sonra YENİ ASYA BAYRAĞINI devralan sembol şahsiyetti!

Mehmet Kutlular ismi Yeni Asya’yla özdeşleşmiş ve tam anlamını bulmuştur.

B- DAVA ANLAYIŞI

Kutlular, ağabeyleri de davanın selameti için uyaran bir samimi dosttu.

Kutlular, davası uğruna taviz vermediği için öz evladının acısını yaşayan bir iradeydi.

Kutlular, meşverete dayanarak bu hizmetleri yürütmenin taraftarıydı. Aksi durumda en küçük bir mesafe açıklığının işletileceğini ve cemaat fertlerinin birbirine düşürüleceğine dikkat edendi.

Kutlular, DEPREMİN İLÂHÎ BİR İKAZ olduğunu haykırarak dik duruşunu haksız hapis cezasına rağmen haykıran bir iradeydi.

Kutlular, davası için tehdide asla pabuç bırakmadı.

Kutlular, zorluklara çözüm üreten tecrübe, feraset ve cesarete sahipti.

Kutlular, inancın hayata geçirilmesinin gerekliliğine vurgu yapandı.

B- CEMAAT ANLAYIŞI

Kutlular, Yeni Asya Nur cemaati için verdiği mücadele, yerine getirdiği hizmetler ve bu yolda çektiği sıkıntılarla ağabeyliğini lâyıkıyla yerine getiren bir idareciydi.

Kutlular, bir Nur talebesiydi.

Kutlular, tecrübe hazinesiydi.

Kutlular, “Said Nursi ismini sahiplenmek riskli ve tehlikeli bir iş, medenî ve fıtrî bir cesaret gerektirir” tespitini yapan bir dava adamıydı.

Kutlular, cemaat şuuruyla hareket eden fertlerin, farklı Risale-i Nur okuma metodlarıyla yetişmesinde büyük emeği olan bir samimi dost ve kardeşti.

Kutlular, kendisi ve Şahs-ı Manevi’nin istişare zeminlerinde alınmış kararlar çerçevesinde görev yapan bir meşveret taraftarıydı.

Kutlular, çocuk ve kadınların ihmal edilmemesi gerektiği şuuruyla bunlara ulaşmak için onlara uygun yayınların gerekli olduğunu gören bir kitap ve neşriyat dostuydu.

Kutlular, Nur Cemaati’ndeki diğer grupların neşriyata aleyhler olmalarına karşı, başta Yeni Asya Gazetesi olmak üzere diğer yayınları başarıyla ve sürekli olarak devam ettiren bir istikrar insanıydı.

Kutlular, kucaklayıcı dava adamıydı.

Kutlular, kendinin de, diğer arkadaşları gibi, istişareler neticesi tevdi edilen görevlerde bulunmakla sorumlu olduğunu söyleyen bir hasbi ağabey ve dosttu.

Kutlular, vicdanen rahat olan bir Nur talebesiydi.

Kutlular, Yeni Asya Cemaati’ni, her türlü düşünce, fıtrat ve mizaçta insanın oluşturduğu bir topluluk olarak tanımlayan bir nezaketli tasvirciydi.

—DEVAMI HAFTAYA—