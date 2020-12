Örnek faaliyetler ve Yeni Asya

Dünyanın ömrünü kısaldığı, insanlığın son demlerine yaklaştığı, toplumun çoğunun savrulduğu ve itidali kaybettiği anlardayız.

Bütün bunlara karşı; insan olarak yaratılmış olmak, Müslüman olmak, Risale-i Nur dairesi gibi Allah’ın ihsanı ve ikramı olan harika bir grup ve cemaat da bulunmak, Cenab-ı Hakk’ın en büyük ihsanlarından ve nimetlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Evet, helâket felâket asrında, zamanın imamını tanımak ve tabi olmak...

Bir ihsanı İlâhî olarak omuzlara yüklenen Risale-i Nur dairesinde bulunmak. Hayatın en büyük hazinelerden birisi olsa gerek. Bir asır önce Türkiye’de başlayan bir Nur hareketi var. Bugün dünyanın dört bucağına yayılmış. Kıt’alarda, birçok ülkede Risale-i Nur hizmetleri dalga dalga genişleyerek devam ediyor. Kur’ân hizmetkârı olan herkesi canı gönülden tebrik ediyoruz.

Bu hizmetler farklı Nur grupları tarafından gerçekleştiriliyor. Hepsi kardeşlerimiz. Tebrikler! Aynı gaye, aynı eserlerden istifade etme, aynı Üstada talebe olma bahtiyarlığı! Bu nur gruplarından biri de Yeni Asya Nur Cemaatidir. Kaderin bize terettüp eden ve omuzlarımızda olan bir manevî mücahedeyi yapmaya devam ediyoruz. Yarım asra aşan bu kudsî yolculuğumuzda, başta Risale-i Nur’un “naşiri efkârı” olan gazetemiz Yeni Asya olmak üzere değişik yayınlarımızla Risale-i Nurları, Türkiye, İslâm dünyası ve insanlığa ulaşma ve tebliğ vazifesi aralıksız devam ediyor. Kendi mesleğimize olan muhabbet, müsbet hareket etmeye azamî gayret sarf ediyoruz. Yeni Asya’nın kendine has bazı özelliklerini hakperest ve objektif bir açıdan paylaşmaktır amacımız.

Yeni Asya’nın öncelikleri ve öne çıkardığı bazı önemli hizmetleri şöyle zikredebiliriz: 1- Yeni Asya Gazetesi dünyada Risale-i Nur adına çıkan tek gazetedir. 2- Yeni Asya cemaati Risale-i Nurlar’ın tamamına; bütün hakikatlara bağlı olarak ve onları anlayıp anlatarak yoluna devam etmektedir. 3- Yeni Asya cemaati; Bediüzzaman’ın hayatının her karesine sahip çıkarak; birinci, ikinci, üçüncü Said dönemlerindeki bütün görüşlerine de sadık kalarak hizmetlerini devam ettiriyor.

4- Başka yerlerde var mıdır bilmiyorum, ama bizi biz yapan çok çarpıcı bir örnek: Uşak’ın Kaşbelen Köyü’nde yılın 365 günü ders okunma adeti devam ediyor.

5- Yeni Asya Cemaati bu krizi rahmete döndüren önemli hizmetler yaptı ve devam ediyor. Yurt sathında her kademede, internet üzerinden programlarıyla çok güzel ve hummalı hizmetler yapılmaya devam ediyor. 6- Güzel bir örnek; İzmit ilinin bu türde haftalık iki dersi var. Ayrıca on beş günde bir Risale-i Nurlar’a hâkim kimselere ders yaptırmaları devam ediyorlar. Bir de; her onbeş günde bir, gazete yazarlarıyla cemaati buluşturuyorlar. Soru-cevap şeklinde güzel bir uygulama.

7- İzmit, Gebze ilçesinde de; şahsı maneviye uygun, ufuk açıcı, çok güzel hizmetleri yapıyorlar. Nisan ayından beri her sabah namazından sonra bir saat devam eden, dönerli okuma yapıyorlar. Nisandan beri Külliyatın yarısı okunmuş. Ayrıca her on beş günde bir de, birlikte İhlâs Risalesi’ni okumayı da sürdürüyorlar. Yıl boyunca tabir caiz ise; 7/24 devam edecek. Ne kadar hoş! Tebrikler Gebze Kahramanları!

İzmit ilimiz ve Gebze ilçemizin yaptığı gayet güzel bu Nur hizmetlerinin yaygınlaşarak devam etmesi ve imkânı olan mahallerimizde uygulanması manevî atmosfere artı değer katar. Maddî, manevî belâların define vesile olabilir.

Duâ ve münacaatlarımızın devam etmesi, ülkemizin, İslam âleminin, bütün insanlığın üzerindeki bu kara bulutlar dağılması dilek ve temennisiyle.