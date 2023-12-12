"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 ARALIK 2023 SALI - YIL: 54

Risale-i Nurlar ve İslam dünyasındaki önemine bir bakış -1

Nejat EREN
12 Aralık 2023, Salı
İslamiyet'in özü olan Kur’an referanslı, sünnete uygun olarak Risale-i Nurların iman cereyanındaki yaptığı inkılaplar sadece Türkiye’de mâkes bulup kalmıyor. İslam aleminde ve dünyada da gündem olmaya devam ediyor.

Modern dünyanın bu çok çapraşık, çarpık ve karışık hayatı içerisinde insanların birçok problem ve çıkmazı oluştu ve oluşmaya devam ediyor. Şaşkınlık içerisinde ilim adamları ve aklı başında siyasetçiler bu çıkmazlara bir yol arama gayretindeler.

Ama usul tespitleriyle de, akıl ve inançtan uzak arayışlar maalesef sonuç değil işi daha da karmaşık hale getiriyor. Bunun için ne mutlu Risale-i Nûr gibi bir manevi Kuran tefsirine muhatap olanlara!

Risale-i Nur Külliyatının; şahsî, aile ve toplum hayatındaki müspet ve mantıki tespitleri gündemdeki yerini koruyor. İlim çevrelerinde mâkes buluyor, ilgi görüyor.  Şubat 2009 tarihinde kalabalık bir Nur grubuyla Mısır’ın başşehri Kahire’ye gitmiştik. On günden fazla oralarda kaldık. Kahire’yi gezdik. Nil nehrinde seyahat ettik. Hz. Musa’nın (as) Tur Dağındaki makamına çıkmak nasip oldu.

Bu konuda bizzat yaşadığımız bazı hatıraları yeniden paylaşmanın dikkat çekip faydalı olacağı ümidiyle aktarmaya çalışayım. Bir otelde organize edilen ve yedi saat devam eden bir konferansa Yeni Asya okuyucusu on yedi abi-kardeş ile iştirak etmiştik.

EZHER ULEMASININ TESPİTLERİ

Rahmetli Mustafa Sungur Ağabey ve bazı değerli ağabeyler de o konferanstaydı.

EL EZHER ÜNİVERSİTESİ’nin eski rektörü Ahmet Ömer Haşim başta olmak üzere EZHER ÜNİVERSİTESİNDEN yedi değerli alim bu konferansta konuşmacı ve tebliğ sunucu olarak bulunuyorlardı.

Çok ilmî, doyurucu, harika tespitler yapıldı. Bu değerli insanların, ilim adamlarının Risale-i Nur ve üstat Bediüzzaman hakkındaki tespit ve hayati yorumlarını not etmiştim. Önemine binaen o gün tuttuğum notları sizlerle paylaşmak istedim:

Mısır’ın başşehri Kahire’de, Risale-i Nur Araştırma Merkezi ile Mısır İslâm Edebiyatçılar Derneği’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği “Uluslararası Bediüzzaman Kahire Sempozyumu” büyük bir alâka ve teveccühe medar oldu.

Sempozyumun o yılki konusu: “RİSALEİ NURUN ASRIMIZA DİNİ HİTABETİ” idi. Bediüzzaman’ın talebelerinden Mustafa Sungur, Abdullah Yeğin, Mehmet Fırıncı’nın da katıldığı sempozyuma, sunucu olarak Ali Katıöz’ün yanında Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen yüze yakın nur talebesi de iştirak etmişti.

Ayrıca Azerbaycan, İran, Cezayir, Suriye, Ürdün, Yemen, Libya, Fas… Vb ülkelerde bulunan ve Risale-i Nur hizmetleriyle meşgul olan ehli hizmet de sempozyuma iştirak etmişti.  

Sempozyum, Dr. Abdulhalim Üveys’in Kur’anı Kerim okumasıyla başlamıştı.

Risale-i Nur Araştırma Merkezi Temsilcisi İhsan Kasım Salih sempozyum hakkında genel bir bilgi vermişti. 

Aşağıda arz ediyorum: “Cenabı Hak hepimize, O’nun kitabına uymayı ve ihlâsı nasip etsin. Mısır’da, ulema ve ilim yatağı olan bu ülkede, sizlerin aranızda bulunmak büyük saadettir. Bizler Türkiye’den sizlerle fikir alışverişine geldik.”

“(…) Risale-i Nur bütün İslâm âleminindir. Mısır’da genç Müslümanlar Birliği birçok kere panel tertip etti. Risale-i Nurların Mısır’da ciddi bir geçmişi vardır. Bu tür toplantılar artık hem İslâm âleminde hem de Avrupa’da yapılıyor. Risale-i Nurlar artık bütün dünya dillerine tercüme ediliyor. Yaklaşık otuz kadar ülkede doktora talebeleri, üniversitelerde doktoralarını Risale-i Nurlar üzerine yapmaktadırlar.”

“Risale-i Nurlara Kahire’de Edebiyatçılar Birliği de sahip çıkmıştır. Bu gibi çalışmalar bizleri Risale-i Nurlarla buluşturmaktadır. İnşallah rızayı ilâhiye nail oluruz.” 

(DEVAM EDECEK)

Okunma Sayısı: 209
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM de beyaz fosfor gibi silahların kullanımından ciddi endişe duyuyor

    İsrail'in Doğu Kudüs'te 1700 yeni yasa dışı yerleşime onay vermesini kınadı

    İsrail'in Lübnan'da beyaz fosfor kullandığı yönündeki haberlerden dolayı endişeliyiz

    Gazze'nin güneyindeki son sığınak Emel Hastanesi

    Gazze’ye atılan obüs mermilerinin üzerine alçakça not yazdılar

    Gazze'deki kara harekatını 1.5 ayda bitirebilir

    Netanyahu, dünyanın güvenini yitirmiş bir başbakan

    İnsan hakları ayaklar altında eziliyor

    Düşük asgari ücrette Arnavutluk’la eşitlendik

    Gazze’de sağlık sistemi çöktü

    BM’den insanî yardımlar için acil bağış çağrısı

    Karanlıkta okula giden öğrenciler mağdur oluyor

    İsrail soykırım yapıyor

    Yetişemiyoruz yükümüz çok ağır

    Bebekli anneleri hapse attı

    Biden’ın Gazze politikası barışa hizmet etmiyor

    ABD kendi kanunlarını çiğnedi

    Bosna Hersek'te soğuk havada Filistin'e destek gösterisi: ''Orada yaşananları biz de burada gördük''

    'Gazze, dünyanın çifte standardını gözler önüne serdi'

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Yine Yunanistan yanıltması
    Osman ZENGİN

    Ah Yaser! Ah Leylâ!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Herkes için farz olan vazifeler
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ankara Kitap Fuarı
    Süleyman KÖSMENE

    Şah İsmail hakkında
    İbrahim Aktaşcı

    Babalar ve oğulları konçertosu
    Risale-i Nur'dan

    Hakkın azı çoğu, küçüğü büyüğü olmaz
    Ali FERŞADOĞLU

    Bahtiyar bir gençlik geliyor!
    Tuba Esen

    En zalim kişi kimdir?
    Faruk ÇAKIR

    Geç kalınmadı mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.