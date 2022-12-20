"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ARALIK 2022 SALI - YIL: 53

Tahribatlara tamirle karşılık vermek

Nejat EREN
20 Aralık 2022, Salı
Helâket, felâket asrının insanlığı saran manevî tahribat, yıkım, ümitsizlik ve anarşizm! Buna karşı tamir ve muhabbet ihtiyacı!

Çünkü konu insanlık, hayat, gençlik ve evlatlarımız! Dil, din, mezhep, ırk, siyasi görüş farkı demeden eşrefi mahlukat olan insanı tahribattan kurtarmak!

Hayat gemisinde bir birliktelik mevcut! Tüm insanlığa, karanlık güçlerin tahribat kıskacı var! Toplumda “SOS” veren tehlikelere bigane kalınamaz! Manevi değerlerdeki aşırı aşınmanın tahribatı doğurduğu gerçeği, resmî, gayri resmî verilerle sabit!

Yüzde sekseninin ehli tahkik olmadığı bir toplum yapısına işaret eden Bediüzzaman Said Nursi’nin tespitini dikkate almak. Geminin güvertesinde olanların omuzundaki manevi yükün farkında olmayı gerektiriyor. Tahribatı durduracak reçete ve çözüm lâzım. Bir hareket, enerji, mesai, gayret istemeyen “Tahribat kolaydır!” Hiçbir şey yapmamakla çok şey yapmak! Tamire olan ihtiyacın ciddiyeti burada saklı! Müspet hareket, gayret, ciddiyet ve dikkat!

Tahribatın girdabındakilere yardım elini uzatarak, uhuvvet, kardeşlik ve muhabbet güllerini yeşertmek! Kur’an hadimi, Risale-i Nur davası yolcularının hedefi ve çilesidir. Sorumluluk, şuur ve hizmet anlayışıdır. Sahabe mesleğinin çizgisi, imzası ve sadakatidir. Devam ettirilmelidir.

“Kâinatta adem (yokluk) âlemleri hesabına çalışan şerirlerden, insî ve cinnî şeytanlardan kendinizi muhafaza ediniz” emri Peygamberîsine sahip çıkmak tahkik ehlinin sorumluluğundadır.

İnancı sarsmadan, ümitsizliğe düşmeden, manevi değerlere sahip çıkıp mesai harcamak bu davanın yolu ve sevdasıdır.

Kendi evlâtlarımız, akraba ve yakınlarımız, komşu, mesai arkadaşı ve dostlarımız tamir için münasebet ve irtibat beklediğinin farkında olmak! İstikametle, günah, ihmal, boşluklara meydan vermeden, ölçülü ve dengeli hareket, sabır ve nezaket yol haritasıyla bir çıkış ve kurtuluş!

Tahribata karşı, en mühim silâh, Cenâb-ı Hakka iltica, Sünnet-i Seniyyeye yapışmak! Nefsi emmarenin, insi ve cinni şeytanların oyunlarını ihlâs ve sadakatle bertaraf etmek! Para, makam, tehdit, şan, şeref, riyakârlık tuzaklarına karşı; tahkiki iman, dikkat, akıl, tevekkül ve teslimiyet!

Asrın manevi tahribatının en tesirli ilacı olan; “müsbet hareket esaslarıyla” insanlığı kucaklayıp, nurlu verasetin şeref belgesinin iftiharla hayata tatbik etmek!

Aklı yerinde kullanarak, mantıklı davranarak tahribat maşası zındıka oyunları bozulabilir. Ehli iman için ilâhî çelik kale ancak Kur’ân’ın rehberliğidir. Vesvese, evham, korku, tereddüt, bahaneler ve zulmetlerinin ilâcı Resulün (a.s.m.) sünnetidir.

Haneleri, kalpleri, yakıp ruhları tahrip eden dehşetli yangınlarla karşı karşıyayız. Bu dehşetli yangının söndürülmesi bunca tecrübeyle Risale-i Nur Külliyatında bahsedilen, “Cadde-i Kübrâyı Kur’aniye” inancı, tevekkül ve teslimiyetle mümkündür!

Tarzı ise, “Hizmete ciddi çalışmak!” Afaka fazla önem vermemek. Kendi hatasıyla meşgul olmak.

Sevgiyi ve muhabbeti, yaşamak, yaşatmak. İnsanlık fıtratımıza uygun yaşamak şuuruyla, sevmek ve iyilikten vazgeçmemek.

Çünkü; Seven, sevdiren, özleten, hatırlatan, özleyince dua ettiren, Hep “O!” Rabbü-l Âlemin. Sevgi ne güzel, ama sevmeyi Yaratan en Güzel! O’na hakiki kul, elçisine hakiki ümmet olmak dilek, temenni ve duasıyla.

Okunma Sayısı: 137
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yüzde 60 açlık sınırının altında

    Rusya, Yakovlevka'yı ele geçirdi

    Japonya yeni ev inşasında ''güneş paneli'' şartı getiriyor

    Kanada - Toronto'da silahlı saldırı: 5 kişi öldü, saldırgan öldürüldü
    📷

    Ele geçirilen Rus tankları Kiev meydanlarında sergileniyor

    ABD'de Hawaiian Air uçağı 'nadir' bir türbülansa girdi: 11'i ciddi olmak üzere 36 kişinin yaralandı

    Zelenskiy: Kilit öneme sahip Bahmut kontrolümüz altında

    Danimarka TV kanalının ırkçı kafalı sunucusu büyük tepki çekti: Kanal, Faslı futbolculardan özür dilemek zorunda kaldı

    Afganistan'da yakıt tankeri tünelde patladı: Ölü sayısı 31'e, yaralı sayısı da 37'ye yükseldi

    İngiltere Yüksek Mahkemesi göçmenlerin Ruanda'ya göndermesine ''yasal'' dedi

    Selim-Göle kara yolu ulaşıma kapandı

    Asgari ücrette gözler 20 Aralık'taki 3. toplantıda

    Korku iklimi bitecek, demokrasi gelecek

    Evdeki gündem: Geçim sıkıntısı

    TBMM, hiç olmadığı kadar etkisizleştirildi

    Yüksek kira iç göçü hızlandırdı

    1 milyonluk pazar yeniden olabilir

    AYM’nin önünde 100 bin dosya var

    Yemenlilerin zorunlu göçü sürüyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dayanışma ve provokasyon
    Cevher İLHAN

    Kumpas açığa çıkıyor…
    Ahmet BATTAL

    İmamoğlu’na cezaya cezacıların itirazı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Osmanlı’da “küçük kıyâmet” alâmetleri
    Ali FERŞADOĞLU

    Evinizde üniversite okumak istemez misiniz?
    Faruk ÇAKIR

    Adaletsizlik ayak bağı
    Süleyman KÖSMENE

    Çocuğun hukuku korunmalıdır!
    Risale-i Nur'dan

    İhlâs ve adalet, husumet ve adavetle kaybolur
    Cenk ÇALIK

    “Rezzak” ismini okutan minikler: Hasatçı Karıncalar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.