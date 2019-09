Van’ı Bediüzzamanla yaşamak - 2

Kayseri’den sonraki durağımız Kayseri-Malatya yolu üzerindeki Malatya’nın şirin ve tarihî ilçesi Darende ilçesi oldu.

Orada, soyadı gibi fedakâr kardeşimiz, eczacı Adnan Fedakâr’a uğradık. Adnan Fedakâr kardeşimiz bizi oradaki meşhur ve son derece modern, Somuncu Baba Külliyesi ve Türbesini gezdirdi. Burada Tonoz Çayı ve çevresinde çok güzel mesire yerleri ve kayadan 22 derece çıkan şifalı dört su havuzları var. Gerçekten görülmeye değer.

Öğle namazına Malatya Dershanemize ulaştık. Oradaki ehli hizmet abi ve kardeşlerle görüştükten ve muhabbetten sonra ikindi namazını kılıp Malatya’nın meşhur, hediyelik “Gün kurusu Malatya kaysısından” alıp Muş’a doğru yola koyulduk. Söz vermemize rağmen -zaman darlığından dolayı- Elazığ’a uğrayamadık.

Bingöl’e girmeden önce akşam namazını bir mezra camisinde kıldık. Gece vakti Muş’a ulaştık. Muş’ta bizi aziz dostumuz Mustafa Ve Ramazan kardeşler karşıladı. O akşam Muş’ta misafir olduk.

Muş’ta hergün dershanede ders olduğunu söyleyen Ramazan Kardeşimizin çok manalı şu sözü harikaydı: “abi dershanenin ışığını her gün açık tutmaya gayret ediyoruz.“ müthiş bir tarif. Yani Muş İlinde her gün ders varmış! Ne harika! Bir avuç fedakâr! Güzel bir dershane! Samimî bir gayret ve istikametli çizgi. Dik duruş ve samimiyetin sarsılmadan ayakta duruşunun güzel bir örneği. Yeni Asya çizgisi ve meşrebi her yerde, her şeye rağmen devam ediyor. Tebrikler maşaallah.

Cuma sabah namazını cemaatle kılıp “şefkat tokatları” bahsini Barla Lâhikası’ndan okuduk. Muş’ta özel bir kahvaltı adeti olan mahalli kahvaltının da tadına bakmak nasip oldu. Ekseriye Muş’taki yaşlıların geldiği çeşitli ve fıtrî bir kahvaltı türü! Kahvaltıdan sonra Muş’u tepeden seyretmek için seyir tepesine çıktık. Daha sonra da şehir içinde kahvelerimizi içip Nurs’a gitmek üzere Muş’tan ayrıldık. Tatvan üzerinden Nurs Köyü’ne ulaşıp Cuma namazını Nurs’daki Bediüzzaman Camii’nde kıldık.

Namazdan sonra Üstadın evinde ders okundu ona iştirak ettik.

Yüz yıl sonra da olsa Bediüzzaman gerçeği ve Risale-i Nur Hakikatleri ovalardan, yalçın dağlara kadar, İslâm Dünyası’ndan bütün Küre-i arzdaki devletlerde ve milletlerde yankı ve ma’kesini buluyordu. Bunu bizzat bir defa daha yaşamış olduk.

Daha sonra Nurs Mezarlığı’nda Aziz Üstadımızın, annesi Nuriye Hanım, Babası Mirza Bey, ağabeyi Molla Abdullah ve diğer akrabalarının mezarlarını ziyaret edip duâlar okuduk. Bu ziyaretten sonra da ilk defa başka bir güzergâh olan Bahçesaray üzerinden Van’a doğru yola çıktık. Buradaki yol çok rampa ve dar çetin bir yol. İkindi vakti geçmeden Van’a ulaştık. Bu yol üzerinde çok ceviz ağacı ve bol pınar ve sular var. Karabet kar tünelinden geçtik, rakım 3000 civarında. Dağların zirvelerinde karlar var. İkindi namazını Van’da Hz. Ömer Camii’nde kılıp dershaneye geldik. Orada akşam namazı, ders ve yemekten sonra Van’daki Şişli Öğretmenevinde bir kamelyada geç saatlere kadar Vanlı abi ve kardeşlerle güzel bir sohbet ettik.

7 Eylül 2019 Cumartesi: Bugün Van’da Bediüzzaman Mevlidi var. Öğretmenevinde sabah namazını kılıp dersimizi yaptık. Daha sonra da dershanede kahvaltıya iştirak ettik. Daha sonra mevlidin okunacağı Nurşin Camii’ne gittik. Mevlidden sonra Nurşin Camii avlusunda tanışma ve kucaklaşma oldu. Bu noktadan sonra Batman’da konaklamak üzere yola koyulduk. Önümüzde 4-5 saatlik bir yol vardı. Tatvan üzerinden, Bitlis, Siirt, üzerinden Batman’a vasıl olduk. Batman’ın umumî ders günüydü. Derse iştirak edip daha sonra istirahate çekildik.

Ertesi gün: Burhan Beyin evinde kahvaltıdan sonra meşhur Hasan Keyf’e gidip oradaki son gelişmeleri görmek nasip oldu. Bu konuda kitap yazmış olan, güzel ve doyurucu bir tecrübe ve bilgiye sahip olan eğitimci Burhan Zengin Hocamız anlattı. Gerçekten görülmeye değer bir tarih hazinesi. Hasan Keyf ziyaretinden sonra Diyarbakır’a yöneldik. Öğle namazı, ders ve sohbetten sonra ikindi namazını Diyarbakır Diclekent Semti’ndeki Bediüzzaman Camii’nde kılıp Şanlıurfa’ya yöneldik. Akşam namazı vaktinde Şanlıurfa’da yeni yapılan Bediüzzaman Vakfı altı katlı binasına geldik. Bu hizmet binası da çok mükemmel olmuş. Erkek, bayan bölümleri, misafirhanesi; çok hoş bir hizmet külliyesi olmuş. Burada akşam namazı ve ikramdan sonra yatsı namazı, çay ve ders yapıp istirahate çekildik.

Bediüzzaman Vakfı Dershanesi’nden bizi alıp Şanlıurfa’nın meşhur ciğercisine götüren temsilcilerimizden Ahmet Bey’e teşekkür ettik. Şehir içinde Halil İbrahim Dergâhı turu yaparak, Gaziantep’te bir yakını vefat eden Ahmet Beye uğrayıp, öğle namazını da orada kıldıktan sonra Adana’ya doğru yola çıktık.

Adana’da dershanedeki derse katıldık. O akşam veda gecesiydi. Biz Mustafa Hocamla otobüsle Antalya istikametine, yol arkadaşlarımız da uçak ve kara yoluyla İstanbul’a doğru yola revan olduk.

Çok uzun ve sıcak, çetin yol şartlarına rağmen çok faydalı bir gezi ve ziyaret oldu. Doğu insanının o samimî ve candan fedakârlık ve misafirliğinin unutulmaz hatıralarını hafıza dağarcığımıza ve günlüğümüze kaydettik.

Darısı yeni hizmet seyahatlerine diyoruz.