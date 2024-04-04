Dil, düşünceden önce davranıp ne var ne yok ortaya döktüğünde maskara olmak kaçınılmazdır.

Televizyon, sosyal medya, video platformları bu maskaraların lakırdılarıyla doludur. Bu, günübirlik, unutulmaya yüz tutmuş, söyleyenin iç ve dış âleminin boşluğundan ortaya çıkmış manasız sözlerdir.

Söyleyenin kefenini boynuna taktığı, dünya hayatından geçtiği, hakikati ve tesiri yüksek, iç ve dış âlemin enginliği ile yoğrulmuş sözler de vardır. Her gün söylenmez böyle sözler. Söylendiği zamanda tarihe geçer, unutulmaz. Nice aziz şahsiyetler bir sözüyle can vermiştir fakat o söz çağları aşar.

Bir de bu yüksek şahsiyetleri, üç kuruşluk siyasi gündemleri için ağzına dolayanlar vardır. Büyük konuştum zannedip, büyük insanlara kendi güdük sözleriyle iftira atarlar. Bu grup, bu dünyada unutulacak fakat öbür dünyada unutulmayacaktır. Bunların kayıtları insanların beynine değil Levh-i mahfuza yazılır ve söyleyen için büyük bir azap vardır.

Siyasi partilerin suni, geçici kutuplaşmaları dillere de sirayet ediyor ve asabi ruhlar, azabı intaç edecek sözleri öyle kolay sarf ediyorlar ki. Kendi basit, dünyevi emelleri yüzünden o asrın manevi şahsiyetlerine dil uzatanlar ne yaptıklarının farkında değiller.

Ömrünü Kur’an hizmetine sarfedene Kur’an şahitlik eder ve edecektir. Bediüzzaman gibi tüm gayesi “Kur’an’ın sönmez ve söndürülemez bir güneş” olduğunun ispatı olan bir şahsiyete iftira atmak, Kur’an’ı karşına almak demektir. Bu ise öyle büyük bir bedbahtlıktır ki, iftira atılan zat hakkını helal etse dahi Kur’an helal etmeyecektir.

Hani o iftirayı dilden dile dolaştırıyor; hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyleri ağzınıza alıp söylüyor ve bunu önemsiz bir iş sanıyordunuz. Hâlbuki bu, Allah katında büyük bir günahtır. (Nur,15)

Cehaletin Cehenneme eşlik edeceği muhakkak. Toplumun önünde bilip bilmeden konuşup bu konuştuklarınızı duyan kulakları, kendinize şahit tutmayın. Seçim gibi dünyevi gündemler uğruna dilinizle yalana, iftiraya, gıybete bulaşıp, dost ve düşmanın ittifakıyla temiz olan insanları kirli ağızlarınıza almayın.

Unutmayın, zerre kadar kötülüğün cezasız kalmayacağı gün çok yakın.