Şanlıurfa fuar izlenimleri

Serin bir aralık sabahi arkadasimla parkta kahvaltı yaptıktan sonra Şanlıurfa Fuar Alanına doğru yola çıktık. Otobüste koyu bir sohbete dalmıştık.

Fuardan ve fuardaki kitap çeşitliliğinden bahsediyorduk. Yakınımızda oturan bir abi konuştuklarımıza kulak misafiri olmuş ki hangi standa gittiğimizi sordu. Biz de “Yeni Asya standına” dedik. Ve standda yerimizi aldık. Stand ortamı güzeldi. Burada amaç maddi bir kazanç elde etmek değildi. Amaç insanları kitaplarla buluşturmak. İslam Yaşar’ın Şanlıurfa’daki konuşmasında dediği gibi kitap insanın elinden anne baba gibi tutmalı.

Standımızda çok güzel ve her kesime hitap eden kıtaplar vardı. Hele bazı kitaplar vardı ki onları yazmak cesaret istiyordu. Kitap reyonları binlerce çocuk ve gence davetini yapıyordu. Tabii ki her bir insan da imtihanını oluyordu, seçtikleriyle. Bizim ise şükür bulunduğumuz reyon itibarıyla vicdanımız rahattı. Ama insanların Yeni Asya’yı ve yayınlarını yeterince tanımadığı belli oluyordu. Demek ki bu güzel yayınları tanıyanlar daha çok çaba harcamalı. Mesela: İçeriği çok zengin olan dergilerimizi (Can Kardeş, Bizim Aile, Genç Yorum) ve kitaplarımızı özellikle gençlerimize ulaştırmalıyız. Her okur bunun için bir şeyler yapabilir.

Mesela: Her gün iki gazete alıp (biri kendine) diğeri arkadaşlarına, komuşularına verilebilir. Tanıdıklarımızın özel günlerinde hediyeyle birlikte dergilerimiz ve kitaplarımızdan biri verilebilir. Bahanelerimizin arkasına saklanmadan güzel fikirlerimizi filiyata geçirmeliyiz.