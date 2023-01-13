Düşündüren görüntü

Yılbaşı gecesi bir vesile ile dışardaydım. Gözüme kahvehanelerin ve insanı zarara sürükleyen yerlerin kalabalık olması (çoğunda gençlerin olması) beni düşündürdü. Aslında bu durum hepimizi düşündürmeli.

İnsanlarımız ve gençlerimizin bu durumları ne olacak? Gençlerimiz büyük bir boşluk içinde. Güzel ortamların, faliyetlerin yetersiz olması, kötü arkadaş çevreleri ve gençlere yol gösterecek kaliteli insanların az olması onları kötü etkiliyor. Önce iman zayıflıyor ve ardından yanlışlar, günahlar peşi sıra geliyor. Hepimiz, özellikle gençleri olan aileler elinden gelen tüm gayreti göstermeli ve bu konuda ihmalkâr davranmamalı. Çünkü sonuçları çok acıdır, yakıcıdır. Ciddi anlamda savunma silahımız olan duaya sarılmalı ve gençlerimizi güzel ortamlara, derslere teşvik edilmeli ve bu konuda aileleri bilinçlendirmeli bilinçli olan ailelere seminer vermeli ki çocukları güzel ortamların güzel meyvelerinden faydalansınlar...



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