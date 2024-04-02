"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 NİSAN 2024 SALI - YIL: 55

Harran - Sen

Ömer Kara
02 Nisan 2024, Salı

“-Üçyüz, Üçyüz, Yüz (!)

-Feyzo: Kardeş benimki niye onlardan eskik?

-Onlar sendikalı.

-Feyzo: Ben de Harranlıyam...

-Git arkadaş işine!

-Feyzo: Patron da sendikalı galiba, hemşehrisini kayırıyor!”

Yukardaki replik meşhur bir Yeşilçam filminden. Malumunuz aslında filmin kahramanı köyden şehre gelip geçimini sağlamaya çalışan ve süreçte işçi dayanışmasının önemini kavrayamayan Feyzo’nun hikayesi. Sendikalı olmanın, sendikalaşmanın önemine vurgu yaparken sendikalaşarak özellikle işverene karşı işçilerin birlikte hareket etmesinin de önemini vurgulamakta.

Neden bu konuya değindik? Sendikalaşma ve sendikal haklar konusunda Anayasa Mahkemesi kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için “yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma” şartı getiren düzenlemeyi iptal etmiş oldu.

SENDİKA HAKKI

Nedir bu düzenleme? Sendikalar ve kamu işveren sıfatıyla, sendikalı olan kamu görevlilerine sendikalı olmanın kaymağı olarak toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesine karar vermişti. Sendikalı dediysek öyle her sendikalı da değil canım. Bu ikramiyenin alınması için kamu iş gücünün yüzde 2’sini temsil eden sendikalara üye olunması gerekmekte.

Bu uygulamaya çomak sokmak işi (!) yine Anayasa Mahkemesinden geldi. Mahkemenin aldığı kararda özetle; toplu sözleşme ikramiyesinin sadece yüzde 2 barajını aşan sendikaların üyelerine ödeneceğinin öngörülmesinin “bu sendikalara üye olmaya zorlayıcı” olduğu; dolayısıyla düzenlemenin yeni sendikaların kurulabilmesini ve çalışanların dilediği sendikayı seçebilmesini fiilen engelleyici nitelik taşıdığının açık olduğu; bu itibarla anayasal yönden objektif ve makul bir temele dayanmayan kuralın sendika hakkı bağlamında eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı sonucuna ulaşıldığı gerekçesiyle hükmün iptaline karar verdi.

Bu durumu bürokrasi içinde kalan bir avuç kamu görevlisini ilgilendiren bir karar olarak görebilir ve “bize ne canım onlardan” diyebiliriz.

HUKUKİ DURUŞ

Peki, bu durum bize ‘Ben de Harranlıyam(!)’ demenin önüne geçilmeye çalışıldığı; tarafsız olanın bitaraf olacağı(!); ana akım düşüncelerin dışında kalanların törpüleneceği; ya herkes gibi hareket edilmesi gerektiği ya da tüm hareketlerin kısıtlanacağı bir düzen istenildiği anlamına geldiği söylenemez mi? Ya da kokuşmuş bir düzenin içerisinde bir itiraz noktası oluşturacak bir filizlenmenin daha doğmadan budanmaya çalışılması, nefes almasına fırsat verilmemesi olarak düşünülemez mi?

Ha.. bir de, Anayasa Mahkemesinin halen de herşeye rağmen nasıl bir sigorta olarak hukuki bir duruş sergilediğini göstermez mi?

Hedef tahtasına koyan ve kaldırılması için her türlü çabayı gösterenlerin kulakları çınlasın!

Okunma Sayısı: 206
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Beyaz Saray: "Çok endişe verici" - Şifa Hastanesi'nden geriye yıkım ve katliam kaldı

    Seçime gölge düştü: Muhtarlık kavgalarında 6 kişi öldü, 62 kişi yaralandı, 2 zanlı tutuklandı

    İstanbul’da yaşamanın faturası ağırlaşıyor

    Ucube sistemden kurtulma imkânı doğdu

    İsrail ordusu hasta refakatçilerini de infaz ediyor

    ABD’den İsrail’e 25 savaş uçağı

    100 bin kişi Netanyahu’nun istifasını istedi

    Tarihi yenilgi: Hukuksuzluklar ekonomiyi de berbat edince Tek Adam rejimi kaybetti

    Bir kişinin vesayet dönemi bitti

    Meclis’teki sandalye sayısı değişti

    Gazzeli çocuk konserve kutuları giydi

    İktidara sandık mesajı

    Ankara'da çöken istinat duvarının altında kalan işçi öldü

    Yunanistan'da orman yangını

    Şifa Hastanesinden 14 gün sonra tamamen yıkarak çekildi

    İsrail'de 100 bin kişilik protesto

    Demokrasi kazandı! Millet ders verdi!

    En mükemmel oruç, bütün organ ve duygularla tutulan oruçtur!

    Filistinliler gelecek yardımları gözlüyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hayırlı olsun
    Genel

    Tarihi yenilgi: Hukuksuzluklar ekonomiyi de berbat edince Tek Adam rejimi kaybetti
    Faruk ÇAKIR

    İktidara sandık mesajı
    Cevher İLHAN

    “Otoriter rejim”e yolun sonu göründü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    MUSTAFA BALIKÇI

    HAİNDEN ALLAH’A SIĞINIRIM
    Ali FERŞADOĞLU

    “Muktesit siyaseti” takip ile mükellefiz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nur kahramanlarının mezarı
    Risale-i Nur'dan

    Zübeyir Gündüzalp: Risale-i Nur’u okudukça, Kur’ân nuruyla dolacaksınız
    Ahmet Said Aydil

    Muktedirlerin samimiyet imtihanı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.