Ramazan...

Yılın en bereketlisi, ayların en güzîdesi, hazırlıkların en anlamlısı...
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Nüzûl-u Kur’ân..
Kur’ân’ın parça parça, peyderpey, sanki yeniden indirilişinin simgesi..
O mânânın, hem de havanın derhâtır, tahattur edilmesi..
Dünyanın her köşesinde, çeşit çeşit âvâzları ile ân beân Kur’ân’ın tilâveti...
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Ümmetin ayı...
Oruca duruş; sahura kalkış, iftarı bekleyiş, duâ ediş...
Kulluğa daha bir yaklaşış, emri bekleyiş...
Nefsi gemleyiş, şeytanı bağlayış...
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Mânevî havanın temizlenişi...
İbâdete, günahlardan sakınmaya, tefekküre, zikre daha bir muvaffakıyet...
Mideyle beraber, göz kulak, dil.. bütün âzâların, kendini bir çeşit ibadetle meşgul görmesi...
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Kalbin yumuşaması, merhamet duygularının kabarması, diğergâmlığın uyanması.
Kendi durumu ne kadar sıkıntılı olsa da, kendinden daha sıkıntılı birinin bilinmesi; bulunabilmesi...
İnsanın kendini ona yardımla mükellef bilmesi..
İnsanın insâniyeten gelişmesi, tenmiyesi…
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Mânevî havanın değişmesi...
Uhrevî âlemlerden, insanın gönlüne, kalbine, rûhuna pencereler belirmesi...
Dünyevîliklerin, bir aylığına da olsa asgariye, en aza indirilmesi...
Konuşmaların görüşmelerin, gülüşmelerin, hem de çalışmaların...
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Ziyaretlerin sıkılaşması, sevgilerin, beraberliklerin...
Samîmiyetlerin kucaklaşması, hâl hatır sormaların...
Hiçbir karşılık beklemeksizin yardımlaşmaların...
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Sadece Allah rızâsının gözetilmesi...
Başka, maddî, mânevî bir menfaat, bir makam, bir rütbe istenilmemesi...
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Biraz meleklere benzeyiş; sırf Allah için yaşayış, O’nun için oluş...
Sadece; zikir, tilâvet-i Kur’ân, tesbîh, tevhîd, hamd, tehlîl ve tefekkür gibi mânevî gıdalarla tagaddî edilmesi, sadece onlarla yetinilmesi...
Yaratılış gâyesine insanın daha bir yakınlığı, kurbiyeti...
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Düşmanlıkların bırakılması, kızgınlıkların, kırgınlıkların unutulması...
“Dünya öyle değerli bir metâ, bir mal değil ki, üzerinde çekişmeye, nizâya, kavga edilmeye değsin!”
Hâfız-ı Şirâzî’nin ne kadar haklı olduğunun daha bir görünmesi...
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İnsan ufkunun gelişmesi, daha yüksek, daha müteâl, hem de daha “aşkın” şeylerin istihdaf edilmesi...
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Oruç; riyânın, gösterişin, çalım satmanın içine giremiyeceği tek ibâdet göstergesi...
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İslâm’ın en büyük bir sembolü, Şeâir-i İslâm’ın en büyük bir edillesi...
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İftar ve Terâvih; Rubûbiyet-i İlâhiyeye karşı ubûdiyet-i insaniyenin bir resm-i geçidi, hem de o haşmetli mukabelesi...
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Sahur; “Muhammed Ümmeti”nin acziyetinin, zayıflığının
Hem de, onu diğer ümmetlerden ayıran “mümtâziyetinin” en beliğ gerekçesi...
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Teheccüd; gecenin karanlığını delen o en parlak yıldız..
Hem de kabir gecesi karanlığının en aydınlık bir târık-ı kevkebi..
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Bayram
Bir ay boyunca tutulan o mübârek savmin, o bereketli orucun bir mükâfat-ı âcilesi..
Hem de bir ücret-i muâccelesi...