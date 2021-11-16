“Dini kullanan siyasî cereyanlar dinden uzaklaştırıyor!”

GENÇ YORUM

* İslâm adına hareket ettiklerini söyleyen dinî ve siyasî grupların ya da şeriatla yönetildikleri söylenen devletlerin radikal tutum ve hareketleri, insanların İslâmiyet’e ve İslâmî kavramlara yaklaşımlarını olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle konu “gençler” olunca mes’ele daha da fazla önem kazanıyor...

(Editör)

* (...)İnsanlar, özellikle de gençler, dini “aslî kaynaklarından öğrenme” ve bu çerçevede değerlendirme yapmak yerine “Müslümanların yaşadığı din”e bakarak, gördükleri ve duydukları üzerinden bir kanaat oluşturmaktadır.

(İlyas Üzüm)

* Bugün insâniyeten terakki edenler, “en büyük insanlık”tan dem vuranlar, “fıtrat”a kulak verdikleri sürece şeriata uygun hareket etmiş oluyorlar. Buna “İslâm” demeseler bile adı konulmamış bir “şeriat”ı yaşıyorlar...

(M. İsmail Tezer)

* Din adına ortaya çıkan siyasî cereyanlar İslâm’a teslim olmanın aksine, ön yargıların artmasına ve dinden uzaklaşılmasına dahi sebep olabilmektedirler.

(Mustafa Gönüllü)

* Şeriatı “gericilik” diye ifâde etmek, İslâm’ı gericilikle itham etmenin diğer adıdır. Hâlbuki İslâm şeriatı (kuralları) ilim öğrenmeye, ilerlemeye önem veren bir camiiyete (kapsamlılığa) sahiptir. Hadis-i şerifte “İki günü eşit olan ziyandadır.” buyurularak buna dikkat çekilmiştir.

(Nesibe Ersoylu-Usluer)

* Kànunlara aykırı (...) istibdadî uygulamaların yarın başka şeyler bahâne edilerek genişletilmesi tehlikesine binâen şimdiden meşrû şekillerde itiraz edilmesi gerektiğine inanıyoruz. / “İstibdat ne şekilde olursa olsun (...) rast gelsem sille vuracağım!” diyen bir Üstadın talebeleri olarak bize yakışan da bu olsa gerek...

(Samime Râna Saka)

BİZİM AİLE

* Zihnimizi “İslâmî, îmanî, ahlâkî” bilgilerle beslersek, kritik durumlarda verdiği kararlar kişinin günaha girmesine mâni olur. Onun için, güzel şeylerle meşgul olmak, “kulaktan girene, gözün ilettiğine, dilin konuştuğuna” dikkat edelim ki dünyâmız da âhiretimiz de güzel olsun...

(Ayşenur Yaşar)

* Yapılan çalışmalar, “ekran”a [tablet-telefon-televizyon] ciddî oranda ma’ruz kalmış çocuklarda “bilişsel, zihinsel ve dil gelişimi”nin olumsuz yönde etkilendiği[ni] göstermektedir. (...)Dijital ortamda etkileşim ve iletişim” yoktur; sâdece “tek yönlü bir aktarım” söz konusudur. Hâlbuki çocuklar “monolog”la değil, “diyalog”la dil öğrenirler...

(Elif Bağçivan)

* [Çocuklara] nasihat ederken kesin, emredici istibdat eseri iletişimden kaçınılmalıdır. Aynı zamanda nasihat esnasında onların “aklına, kalbine, vicdanına” hitap etmeli; nefislerini, gururlarını incitici kelimelerle konuşmamaya dikkat edilmelidir.

(M. Fahri Utkan)

* Bir insanda irade olursa girdiği ortamda “etkilenen” değil, “etkileyen” olur; her türlü kafa dağıtıcıya, tahrik edici etkene rağmen hedefine sadâkatle bağlanır. / İçinde cayır cayır yanan bir “evet”i olan insanlar, meşrû olmayan isteklerine rahatlıkla “hayır” diyebilir.

(Şeyma Özdemir)

* Mevsim dışı üretilen gıdâları satın almaktan kaçınmak gerekiyor. (...) Mevsiminde yetiştirilen gıdâlarda genel olarak pestisit [tarım ilâcı] kullanımı daha azdır.

(Elmas Zeynep Salihoğlu)

* Çocuklarımızı mutfağa sokmalı, “ufak tefek bir şeyler doğramalarını, öğrenmelerini, emek vermelerini” sağlamalıyız. Emek verdikçe onlar da yemeklerini israf etmeyeceklerdir!

(Yeşim Akkaya)

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Not: Yukarıdaki tesbitler, dergilerin Ekim 2021 tarihli sayılarından derlenmiştir.