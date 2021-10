Beyhan Teyzemiz de, rahmet-i Rahman’a kavuştu…

Balıkesir’in eski Nurcularından kahraman, rahmetli Hasan Aktunç Abimizi tanıyanlarımız vardır.

Hani nâm-ı diğer; “Kırkpınarlı Hasan” olarak gazetede tefrika hâlinde neşredilen, hem de Bizim Radyo’da tiyatro olarak oynatılan eserin yazarı. İşte o Hasan Abimizin fedakâr hanımı Beyhan Teyzemizin vefat haberini alınca çok üzüldüm.

1985 senesinde, Erzurum’dan Balıkesir’e tayin olduğumuzda, bizim hanım ilk gurbet hayatına gideceğinden biraz tedirgindi. Ona dedim ki; “Hiç üzülme, bizim orada, öyle abi ve ablalarımız var ki, bize pek gurbeti hissettirmezler.” Hakikaten de, Balıkesir’e geldiğimiz andan itibaren, hem oradaki diğer abilerimizle samimî olmuş hem de Hasan Abilerle. Ama Hasan Abilerle sanki bir akraba gibi olmuştuk. Ben ona bazen, Balıkesir’in aynı isimdeki meşhur çarşısına da izâfeten “Hasan Baba” diye hitap ediyordum. Şu anda, kırk yaşına gelen kızım da ona hep, “Hasan Dede” derdi. Hasan Abi hem Yeni Asya yazarı hem de uzun müddet Yeni Asya Balıkesir temsilciliğini deruhte etmişti. Aynı zamanda da meslektaştık, ikimiz de makine mühendisiydik.

Hanıma söylediğim sözün tahakkuku da en kısa zamanda kendini göstermişti. Hasan Abimizin hanımı Beyhan Ablamız, teyzemiz bizim hanıma anne şefkatiyle muamele edip hep yardımcı olmuştu. Ailece ziyâretlerimiz, sohbet v.s. şeklinde bir arada bulunmalarımız, hülâsa her zaman bir ve beraberdik. Başımız bir şeye sıkıştığında veya bir şeyi istişare etmek istediğimizde, onlarla konuşurduk. Allah rahmet eylesin, hep bizimle idiler.

Balıkesir’den, Bursa’ya tayin olunca, bayağı üzülmüşlerdi. Biz de üzüldük tabiî. Ama yine de mesafe olarak yakın olduğumuzdan, zaman zaman Balıkesir’deki sohbetlerine gidiyor, beraber oluyorduk. Hem Hasan Abi hem de Beyhan Teyzeyi hiç unutmuyorduk. Bizim hanım, Bursa’daki arkadaşlarına hep anlatıyordu. “Bana, anne gibi sahip çıkmış, gurbeti pek hissettirmemişti” diye.

On iki sene kadar evvel, Hasan Abimiz abdest almak için girdiği banyoda vefat etmişti. Cenazesine iştirak ettikten sonra, Beyhan Teyzemize de tâziyede bulunmuştuk. Ondan sonra da her bayramda v.s. arar, hatırını sorar, sohbet ederdik.

Birkaç senedir çeşitli dünya gailesinden görüşemiyorduk, ama damatları olan eski milletvekili Recep Özel Abimizden hep havadislerini alıyorduk.

3 Ekim 2021 Pazar akşamı, 90 yaşına yakın vefat eden Beyhan Ablamıza rahmetler diliyoruz. Makamı Cennet olsun. Damadı Recep Özel Abimiz ile çocukları Muharrem, Nurdan ve Mustafa kardeşlerimizin ve camiamızın başı sağ olsun.