"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 OCAK 2024 CUMA - YIL: 54

Hem umre yapmaya hem maç seyretmeye gidiyoruz

Osman ZENGİN
05 Ocak 2024, Cuma
Geçtiğimiz günlerde, internete bakarken, önüme, başlıktaki gibi bir haber geldi.

Futbol, çok alâkam sahasında olmayan bir şey olduğu için fazlaca üstünde durmasam da, içimden “herhâlde bu futbol hastaları, artık Türkiye Arabistan maçı mı var, neyse bilmiyorum, ondan dolayı, Suudi Arabistan’a gidecekler galiba. Gitmişken de, umre yapacaklar” dedim. 

Tabii taacübüme de gitti. “lüzumsuz şeyleri terketmesi, kişinin imanındandır” hadis-i şerifi aklıma geldi. Ama ne yaparsın işte, bazı normal insanlarda muvazene olmadığı gibi, bir kısım dindar insanlarda da, maalesef muvazene kalmadı. Bunu bir yazayım diye düşünürken, araya, işler ve seyahatler girdi. 

Derken, bir baktık, ortalık toz-duman olmuş. Meğer maç Türkiye-Arabistan arasındaki maç değil, Türkiye’nin iki takımının, orada yapılacak maçıymış. Onun için de, Arabistan’dan Türkiye’ye, para akacakmış. Milletin aklının ermediği, bilmediği ve haberi olmadığı bir sürü oyun ve hesab... 

İşte bu takımlar, sahaya M.Kemal’li tişörtlerle çıkmak isteyince, ortalık karışmış. Suudîler müsaade etmemiş, bizimkiler direnmiş derken, maç yapılmadan Türkiye’ye dönmüşler. 

Tam da, nüfusun yüzde birini bile teşkil etmeyen, farfaracı Kemalistlere gün doğmuş. “Vayyyy... bizim Atatürk’ümüze bu nasıl yapılır?” diye, at kaçmış, torba düşmüş. 

Yahu, 5816 garabetinin, yâni “Atatürkçüleri koruma kanunu”nun arkasına saklanarak, memlekette her türlü zorbalığı yapıyorsunuz. Elin memleketinde de mi, aynı şeyleri yapacağınızı zannediyorsunuz? Adamlar, her türlü putperestliğe, tapınmaya karşı. Mezarları bile ifrat şekilde dümdüz ediyorlar. Adama ters düşen şeyde, niye ısrar ediyorsunuz? Yine, bir taşla, bir kaç kuş vurma hevesi. Sonra, dünyanın her tarafında yapılan maçlarda da M.Kemal’li tişörtleri giydiriyor musunuz? Yoksa, sadece Arabistan’da kast-ı mahsusla mı yapıyorsunuz? 

Bundan dolayı maksadınız; Amerika ve Yahudiye yarayacak, Müslümanlar arası fitne çıkarmak mı?.. Bir asırdan beri, sırf Müslüman oldukları için Arab düşmanlığı yapmak mı?... Filistin mes’elesinde, milletimizin mazlumlara yaptığı yardım ve himayeye taş koymak mı?... Ve bunun gibi sebebler mi maksadınız? Ama foyanız döküldü. Daha da dökülecek. Her kesimden size infiâl var. 

Yâni, milleti öyle bir hâle getirmeyi çalışıyorsunuz ki, millet, hacca da, umreye de gitmesin değil mi? Tam istediğiniz gibi...  Yemezler beyler, yemezler.

Okunma Sayısı: 625
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, günde en az 108 çocuk öldürdü

    Blinken'ın aracına kırmızı boyalı protesto: "Savaş suçlusu, Gazze'deki ölümleri durdur"

    Gazzeliler'in zorla gönderilmeleri soykırımdır

    Muhalefet göreve - Yargı darbesine geçit vermeyelim

    Gazze'de çocuklar akut gıdasızlıkla karşı karşıya

    Emeklilerin gelirinden çalınıyor

    Seçmen listeleri askıda

    “Soykırım” davası 11 Ocak’ta başlayacak

    İran’daki bombalara İsrail’den yorum yok

    İsrail’e ihracat Aralık’ta yüzde 35 arttı

    Hukuksuzlukla mücadele hepimizin hakkı ve görevi

    Yoğun bakımlar alarm veriyor

    HSK görevden almalıydı

    Filistinlilerin Gazze’de güvende olması gerekiyor

    Japon deprem uzmanından kentsel dönüşüm uyarısı

    İsrail 2023’te 11 bin Filistinliyi gözaltına aldı

    Geri dönüştürülen plastikler daha tehlikeli

    7 Ekim'den beri 5630 Filistinli gözaltına alındı

    Biden'ın atadığı yetkiliden Gazze istifası ve Biden yönetimine ağır eleştiriler

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Devlet başkanı da yargılanabilir
    Süleyman KÖSMENE

    Barla mektuplarında bir güzel kız
    Cevher İLHAN

    Dizilerde diz boyu ahlâksızlık
    Osman ZENGİN

    Hem umre yapmaya hem maç seyretmeye gidiyoruz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim ERSOYLU

    CHP’de değişim demokrasi yönünde olmalı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Enver Paşa ve Sarıkamış Fâciası
    İbrahim Aktaşcı

    Ya çıkarsa?
    Risale-i Nur'dan

    İnsaniyet ahirete imanla teâlî eder
    Faruk ÇAKIR

    Hukuksuzluğun faturası da millete

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.