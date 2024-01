Hem umre yapmaya hem maç seyretmeye gidiyoruz

Geçtiğimiz günlerde, internete bakarken, önüme, başlıktaki gibi bir haber geldi.

Futbol, çok alâkam sahasında olmayan bir şey olduğu için fazlaca üstünde durmasam da, içimden “herhâlde bu futbol hastaları, artık Türkiye Arabistan maçı mı var, neyse bilmiyorum, ondan dolayı, Suudi Arabistan’a gidecekler galiba. Gitmişken de, umre yapacaklar” dedim.

Tabii taacübüme de gitti. “lüzumsuz şeyleri terketmesi, kişinin imanındandır” hadis-i şerifi aklıma geldi. Ama ne yaparsın işte, bazı normal insanlarda muvazene olmadığı gibi, bir kısım dindar insanlarda da, maalesef muvazene kalmadı. Bunu bir yazayım diye düşünürken, araya, işler ve seyahatler girdi.

Derken, bir baktık, ortalık toz-duman olmuş. Meğer maç Türkiye-Arabistan arasındaki maç değil, Türkiye’nin iki takımının, orada yapılacak maçıymış. Onun için de, Arabistan’dan Türkiye’ye, para akacakmış. Milletin aklının ermediği, bilmediği ve haberi olmadığı bir sürü oyun ve hesab...

İşte bu takımlar, sahaya M.Kemal’li tişörtlerle çıkmak isteyince, ortalık karışmış. Suudîler müsaade etmemiş, bizimkiler direnmiş derken, maç yapılmadan Türkiye’ye dönmüşler.

Tam da, nüfusun yüzde birini bile teşkil etmeyen, farfaracı Kemalistlere gün doğmuş. “Vayyyy... bizim Atatürk’ümüze bu nasıl yapılır?” diye, at kaçmış, torba düşmüş.

Yahu, 5816 garabetinin, yâni “Atatürkçüleri koruma kanunu”nun arkasına saklanarak, memlekette her türlü zorbalığı yapıyorsunuz. Elin memleketinde de mi, aynı şeyleri yapacağınızı zannediyorsunuz? Adamlar, her türlü putperestliğe, tapınmaya karşı. Mezarları bile ifrat şekilde dümdüz ediyorlar. Adama ters düşen şeyde, niye ısrar ediyorsunuz? Yine, bir taşla, bir kaç kuş vurma hevesi. Sonra, dünyanın her tarafında yapılan maçlarda da M.Kemal’li tişörtleri giydiriyor musunuz? Yoksa, sadece Arabistan’da kast-ı mahsusla mı yapıyorsunuz?

Bundan dolayı maksadınız; Amerika ve Yahudiye yarayacak, Müslümanlar arası fitne çıkarmak mı?.. Bir asırdan beri, sırf Müslüman oldukları için Arab düşmanlığı yapmak mı?... Filistin mes’elesinde, milletimizin mazlumlara yaptığı yardım ve himayeye taş koymak mı?... Ve bunun gibi sebebler mi maksadınız? Ama foyanız döküldü. Daha da dökülecek. Her kesimden size infiâl var.

Yâni, milleti öyle bir hâle getirmeyi çalışıyorsunuz ki, millet, hacca da, umreye de gitmesin değil mi? Tam istediğiniz gibi... Yemezler beyler, yemezler.