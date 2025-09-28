"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EYLÜL 2025 PAZAR - YIL: 56

Ekonomik yaptırım daha etkili olacak

Dr. Aytekin COŞKUN
28 Eylül 2025, Pazar
İsrail karadan kuşatma ile Gazze’ye girmiş durumda. Bunun öncesinde Doha saldırısı ve ikili oynayan Trump’ı da unutmayalım.

Trump’ın, Netenyahu ve ekibinin yaptıklarına hayır demeyen bir yapıya dönüştüğünü de söylemek mümkün. Özellikle Elon Musk ve Charlie Kirk in X hesabından Epstein dosyasının arkasında MOSSAD’ın olduğu ve Trump’ında bu dosyada isminin olduğuna dair bilgi ve belgeler X platformun da var. Hal böyle olunca İsrail Ortadoğu’da istediği gibi at oynatmaya devam edecektir. Bunun tersini düşünmek mümkün değil, koşulsuz olarak ABD her daim arkasında. ABD dış işleri bakanı Rubio son İsrail gezisinde kipa takarak, ağlama duvarında, “ilişkilerimiz değişmeden sürecek” (aa) şeklinde demeç verdi.  İsrail ziyareti sonrasında İngiliz meslektaşı ile görüştü. Şeytani planı ABD, İngiltere ve İsrail birlikte yaptılar, sonuç, Gazze’ye karadan işgal başladı, bu karar bu masadan onay aldı. 

İsrail’in Gazze’deki soykırımına sessiz kalan ya da Gazze bizim meselemiz değil diyen (Suudi prens) ya da hava sahalarına Gazze’ye bombalayan uçaklara açan (Ürdün, Suudi) Arap liderlerini hatırda tutmak lazım. Son yapılan İİT ve Arap birliği zirvesinde elle tutulur bir şey çıkar mı? bekliyoruz.  İsrail’in bu fütursuz tavrına cevap verilememesi İslam dünyasının dağınıklığını bir kez daha ortaya koyuyor. 

Bazı gazetelerde Ortadoğu coğrafyasında huzur ve güvenin sağlanabilmesi için güç birliğinden, NATO benzeri kuruluşun acil kurulmasından bahsediliyor. Hatırlayalım, Trump’ın başkan seçildikten sonraki BAE, SUUDİ ve KATAR’ a yaptığı ziyaret sonrası (4.3 Trilyon dolar) ticaret anlaşmaları yapıldı. Bu anlaşmaların tekrar göz geçirilmeleri sorunu kökünden çözecektir, ama bu gücü kendilerinde bulamıyorlar, asıl sorun bu. 

İİT ve Arap Birliğinin ortak tavrı İslam ülkelerinin NATO benzeri bir askeri ittifak kurması yönünde, ama bundan önce Siyasi ve ekonomik birliktelik bu yapıdan çok daha güvenli ve etkili olacaktır. Sadece 3 ülke ile yapılan askeri ve ticari anlaşmalar yaklaşık bonusları ile beraber 10 trilyon doları buluyor. Gelin askeri birlikten önce siyasi ve ticari birlikteliğe ön plan çıkarın. Ancak bu şekilde soykırım ve katliama dur diyecek acil yardım butonuna basmış olacaksınız. ABD para kaybın tahammül edecek bir yapıda değil. O yüzden geleceği belli olmayan ve olup olacağı da net olmayan hayali adımlardan ziyade ekonomik olarak baskı kurmak çok etkili olacaktır. İşte o zaman gerçekten hem kendinize hem de Gazze’ye yardım etmiş olursunuz. 

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 64 bin 803'e, yaralıların sayısı ise 164 bin 264'e yükseldi. Bu inanılmaz bir katliam ve soykırım. İsrail'in Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan, İran ve Katar olmak üzere birçok Arap ülkesine saldırması durmayacaktır.  Katar'da İslam İş birliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesinde, ekonomik yaptırım gücünü kullanalım şeklinde bir karar çıkmasını beklerdim. İsrail’in bu fiili durumu dayatma planlarına karşı ortak durabilmenin tek çaresi bu. İslam ülkeleri sık sık bir araya geliyor ama kınamaktan öteye bir adım atılmıyor. Bu durum bizlerin arasında tepkilere neden olacaktır.

