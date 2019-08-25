2. el fiyatına sıfır otomobil mi?

Türkiye’de bir ilke imza atarak, bayiler tarafından satışa sunulan sıfır kilometre araçların güncel fotoğraf ve bilgilerini tüketicilerle buluşturan dijital pazar yeri Minoto’nun CEO’su Ferhat Albayrak, son 1 yıl içerisinde satışa sunulan otomobil ve ticarî araçlardaki fiyat avantajlarına dikkat çekti.

Yeni araç alım öncesi ortalama bayii ziyaret oranının 4 kat birden düştüğüne dikkat çeken ve tüketicilerin bayilerle direkt olarak iletişim kuramadığı için avantajlı fiyatları göremeyebileceğini belirten Albayrak, “Fiyat derinliği olmayan yeni modellere liste fiyatı üzerinden fiyat oluşturulmaya çalışılıyor. Bu durum ise özellikle son 1 yıl içerisinde satışa sunulan otomobil ve hafif ticarî araçlarda çok ciddî avantajlar sağlıyor. Şu anda tüketiciler daralan pazarı fırsata çevirip, modeline göre 50-60 bin TL’ye varan hatta kimi modellerde 500 bin TL’ye varan avantajlarla ikinci el fiyatına sıfır araç alabilirler” diye konuştu.

Sıfır araç isteyenler başlangıçta muhatap bulamıyor

Sıfır otomobiller için pazar yeri oluşturduklarının altını çizen Minoto CEO’su Albayrak, “Dünyada temsili fotoğrafla satılan tek ürün otomobil. Bunun dışında her şey internetten gerçek fotoğraflarıyla satılıyor. Sıfır bir otomobil almak isteyen kişi, başlangıçta kimseyle etkileşime geçemiyor. İstediği aracın istediği donanımda hangi bayide veya şehirde olduğunu bilmiyor. Bunun için büyük bir çaba vermek gerekiyor. Minoto, aynı zamanda önemli bir e-ticaret alışkanlığı olan sepet oluşturma görevini de üstleniyor. Yani, Nissan, BMW veya Volkswagen almak isteyenlere SEAT, Fiat, Renault gibi diğer markaları da aynı sayfada gösteriyor” diye konuştu.