Avrupa’da satışlarını 5 kat arttıran MG, sunduğu yeni % 100 Elektrikli SUV modeli Marvel R Electric’le pazardaki iddiasını güçlendiriyor. MG’nin premium elektrikli SUV’u 2022’de Türkiye’de satışa sunulacak.

Doğan Holding çatısı altında faaliyet gösteren Doğan Trend Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği İngiliz kökenli efsanevî otomobil markası MG, 2021 yılının ilk 6 ayında 21 bin adetle satışlarını bir önceki seneye göre 5 kat arttırarak yeni bir rekora imzasını attı. Satış ağını 16 ülkeye ve 200’ün üzerinde bayiye genişleten; Haziran ayında aylık satışları 5 bin adedin üzerine çıkan MG, 2019’da girdiği Avrupa pazarında iddiasını güçlendirmeye devam etti.

Satış başarılarını yeni ürün lansmanlarıyla perçinleyen MG, premium elektrikli SUV modeli Marvel R Electric’i Avrupa’da ön satışa sundu. Konforlu ve elektrikli sürüş keyfini herkes için ulaşılabilir kılma hedefiyle yola çıkan MG, Marvel R Electric ile çıtayı daha da yükseltiyor. Üstün donanım özelliklerini keyifli sürüşle buluşturan yeni Marvel R Electric; yenilikçi ve sportif SUV gövde tasarımı, konforu, iki farklı çekiş tipi seçeneği, MG iSMART akıllı bağlanırlık sistemi ve MG Pilot teknolojik sürüş desteğiyle elektrikli bir otomobilden beklentileri yükseltiyor. Yeni premium elektrikli SUV modeli Marvel R Electric 2022 yılında Türkiye’de satışa sunulacak.

288 beygirlik güç, 370 Km menzil

İki farklı çekiş seçeneğiyle sunulan MG Marvel R Electric’in dört tekerden çekişli versiyonunda üç adet elektrik motorundan elde edilen azamî 212 kW (288 HP) güç ve 370 kilometre (WLTP) menzil sunuluyor. Arkadan itişli versiyonda ise arka aksta bulunan iki elektrik motoru azami 132 kW (180 HP) güç üretiyor ve 402 kilometrelik bir menzile ulaşıyor. Her iki versiyonda da aracın enerjisi 70 kWsa kapasiteye sahip bir lityum iyon bataryadan elde ediliyor. Marvel R Electric, üzerindeki 11 kW kapasiteli bir yerleşik şarj cihazına sahip. Buna ek olarak, DC şarj ile aracın bataryası yaklaşık 40 dakikada yüzde 80 kapasiteye ulaşabiliyor. MG’nin amiral gemisi konumundaki Marvel R Electric, yüksek performansıyla da dikkat çekiyor: 0-100 km/s hızlanması 4.9 saniye olan otomobil 200 km/s hıza ulaşabiliyor.