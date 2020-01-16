Elektrikli Citroën Brüksel’de

Brüksel Otomobil Fuarı, 10 - 19 Ocak 2020 tarihleri arasında 98. kez kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Son iki yılda altı yeni model pazara sunarak ürün gamını güncellemeye devam eden Citroën, 2020 Brüksel Otomobil Fuarında Yeni C5 Aircross SUV Hybrid modelinin dünya tanıtımını yapacak. Markanın, ë-Comfort Class SUV olarak tanımladığı otomobil, 50 km tamamen elektrikli sürüş menzili sunuyor. Konfor ve modülerlik konusunda sınıfının referans modeli olan C5 Aircross SUV Hybrid, tamamen elektrikli sürüş özelliği ile sessiz ve konforlu bir sürüş deneyimi yaşatan şarj edilebilir versiyonla Citroën Advanced Comfort® programını bir adım ileriye taşıyor.

Okunma Sayısı: 148

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.